به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شیران ظهر شنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر با بیان اینکه شب گذشته وقوع زلزله 4.1 دهم ریشتری در شمال شهر اصفهان و در منطقه حبیب‌آباد در شش کیلومتری اصفهان به وقوع پیوسته که این زلزله هیچ تلفاتی نداشته است، اظهار داشت: مسئولان کشور همیشه این عادت را دارند که پس از وقوع بحران‌ها نسبت به اتخاذ تدابیر مناسب اقدام کنند اما این موضوع نباید مسئولان را از سایر مسائل دور کند.

وی با اشاره به اینکه مسائل مختلفی مانند آلودگی هوا و خشکسالی در اصفهان وجود دارد که مسئولان باید با استفاده از راهکار‌های علمی نسبت به مدیریت این بحران‌ها در سطح شهر و استان اقدامات لازم را انجام بدهند، ادامه داد: مسئولان باید به صورت علمی‌وار و با استفاده از اطلاعات مراکز پایش به این بحران‌ها رسیدگی کنند.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه همچنین مدیریت بحران‌ها در اصفهان باید به دور از تبلیغات باشد تا این شهر تاریخی دست‌خوش مشکلات آتی نشود، بیان داشت: تاکسی‌رانان اصفهان در برخی از موارد در سطح شهر با مشکلاتی مواجه هستند.

وی با اشاره به اینکه مدیریت شهری و مسئولان شهر باید به مشکلات این افراد رسیدگی کنند و در صورتی که سرویس‌دهی مناسب از سوی تاکسی‌رانان در سطح شهر مورد انتظار است زیر‌ساخت‌های مورد نیاز برای فعالیت این افراد نیز باید فراهم باشد، اضافه کرد: رسیدگی به مشکلات موجود در سطح شهر و سپس تبلیغاتی کردن آنها از مهم‌ترین وظایف شهرداری به شمار می‌رود.

شیران با بیان اینکه عدم توزیع برچسب‌های ترافیکی در موهد مقرر یکی از مهم‌ترین مشکلات موجود در سطح شهر اصفهان به شمار می‌رود، تصریح کرد: در حال حاضر برخی از دو‌چرخه‌سواران با سرعت غیرمجاز در پارک‌های موجود در سطح شهر تردد می‌کنند و باید وضعیت دوچرخه‌سواری در پارک‌های شهر اصفهان ساماندهی شود.