رايس از رويارويي نيروهاي سوريه با گروههاي مسلح در مرزهاي لبنان استقبال كرد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، وزيرخارجه آمريكا شب گذشته با حالتي ترديد آميز اظهارداشت : اگر دوتن از تروريستها عصر روز دوشنبه در دمشق درجريان زد و خورد ميان نيروهاي امنيتي سوريه و گروههاي مسلح دستگير شده باشند اين اقدام بسيارمطلوب و پسنديده است .

وي كه درباشگاه خبرنگاران به همراه همتاي فرانسوي خود فيليب دوست بلاژي در مقر وزارت خارجه آمريكا صحبت مي كرد همچنين اظهارداشت : اگر اين اتفاق روي داده باشد بسيارمطلوب است .

رايس با اشاره به اينكه سوريه درگذشته كمترين تلاش را براي مقابله با گروههاي مسلح بكارگرفته است افزود : اميدوارم اين بار سوريه تمام تلاش خود را براي كنترل مرزهايش با عراق بكار گيرد.

لازم به ذكر است دمشق روز دوشنبه اعلام كرد كه نيروهاي امنيتي اين كشور با شماري از تروريستها و جنايتكاران بويژه چند تن ازمحافظان سابق صدام ديكتاتور سابق عراق درگير شدند.



يك منبع اطلاع رساني سوريه پس ازكشته شدن يك تروريست و دستگيري 34 تن درمرزهاي اين كشوردرلبنان گفت : نيرو هاي امنيتي اين كشور درنخستين ساعات روز دوشنبه درمنطقه جبل قاسيون درمركز دمشق با گروهي از مظنونان متهم به ارتكاب اعمال تروريستي به زد خورد پرداختند.

نيروهاي سوريه طي اين درگيري دوتن از مظنونان به اعمال تروريستي را دستگير كردند. اين منبع افزود: گزارشهاي اوليه نشان مي دهد برخي عناصر گروههاي تروريست به عنوان محافظان سابق صدام فعاليت مي كردند .

به گفته اين منبع اطلاع رساني سوريه، در اين درگيري يك سرگرد ارتش سوريه به نام احمد حجازي كشته و دو تن افسرو دو پليس ديگر مجروح شدند.