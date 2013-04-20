به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید ابوالحسن مهدوی در نشستی با حضور جمعی از دانشگاهیان دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به نامگذاری امسال توسط رهبرمعظم انقلاب به نام حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، عمده مسئولیت این نامگذاری را متوجه مراکز علمی کشور دانست وافزود: دانشجویان ودانشگاهیان بویژه فعالان فرهنگی دانشگاه ها بعنوان خواص جامعه می توانند با درگیر نمودن فکر مردم با نیازهای جامعه، در مسیر تحقق این شعار گام بردارند.

وی به تعاریف گوناگون قابل طرح از فعالیت فرهنگی اشاره وگفت: تعالی فکری جامعه بویژه در جهت فرهنگ دینی ومبتنی بر سبقه دینی از جمله وظایف گروه های فرهنگی است که ارزیابی فعالیت ها و به دست آوردن خروجی آن پس از یک زمان مشخص از الزامات این فعالیت فرهنگی است.

وی حضور گسترده مردم در انتخابات را مصداق حماسه سیاسی دانست و ادامه داد: لازم است گروه های خودی و معتقد به نظام و فعالان فرهنگی در جهت افزایش مشارکت عمومی در انتخابات فعالیت نمایند.

نماینده مردم استان اصفهان در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر این نکته که لازم است گروه های سیاسی در جهت اجماع، معرفی کاندیدای واحد و کاهش تعداد کاندیداهای ریاست جمهوری اقدام نمایند تصریح کرد: کاهش تعدد نامزدها درانتخابات ریاست جمهوری پیش رو، ضمن تسهیل روند انتخاب فرد اصلح، از شکستن آراء نیز جلوگیری خواهد کرد.

وی با بیان این که فعالیت های دانشگاه صنعتی اصفهان می تواند در راستای حماسه اقتصادی باشد افزود: هرنوع فعالیت سیاسی و اقتصادی نیازمند پشتوانه فکری وعلمی است که در این حوزه افتخارات و دستاوردهای علمی دانشگاه صنعتی اصفهان همواره سبب افتخار برای ما و مجموعه نظام بوده است.

در ادامه این نشست عضو مجلس خبرگان رهبری به سؤالات تعدادی از فعالان دانشجویی و دانشگاهیان دانشگاه صنعتی اصفهان پاسخ گفت.

آیت الله مهدوی در پاسخ به سؤالی مبنی بر ویژگی های رئیس جمهور آینده بر اساس بیانات رهبر معظم انقلاب در برخورداری از نقاط قوت دولت فعلی و نداشتن نقاط ضعف آن گفت: جدیت وپشتکار دولت فعلی از جمله نقاط قوت این دولت است که نمود آن در برخی اقدامات از جمله موضوع مسکن قابل مشاهده است.

وی در عین حال عملکرد این دولت در برخی اقدامات را ضعیف دانست و اضافه کرد: دولت فعلی در برخی موارد توجه دقیق و قابل ملاحظه ای به خواسته های ولی فقیه نداشت که این اقدامات با توجه به ادعای تبعیت از ولایت فقیه توسط این دولت، قابل انتظار نبود.

عضو مجلس خبرگان رهبری کوتاهی در تورم اخیر را از دیگر نقاط ضعف دولت کنونی دانست وافزود: عدم انجام برخی اقدامات لازم بویژه در حوزه معیشتی مردم، ضمن بوجود آوردن مشکلاتی برای جامعه، سایر خدمات دولت را تحت الشعاع قرار می دهد.

مهدوی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب پیرامون عدم جداسازی نیروهای انقلاب تحت دوعنوان اصولگرا و اصلاح طلب، نیروهای خودی را افراد معتقد به چهار اصل اسلام، نظام، امام راحل وولایت فقیه توصیف کرد و افزود: نیروهای قرار گرفته در این مجموعه ممکن است در سایر موارد اختلافاتی نیز داشته باشند اما در صورت عدم پذیرش این اصول بعنوان نیروی غیرخودی محسوب می شوند.

ولایتمداری یعنی حتی اگر نظر مخالف رهبری داریم از رهبری تمکین کنیم

وی با اشاره به برخی اقدامات رئیس جمهوردر قبال نظرات رهبری گفت: ولایتمداری صحیح آن است که در زمانی که حتی نظری مغایر با نظر ولی فقیه داشتیم نسبت به نظرات ایشان تمکین نمائیم.

نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری اظهار نظر پیرامون تطابق افکار رئیس جمهور با اسفندیاررحیم مشایی را صحیح ندانست و گفت: با این وجود واضح است که آقای مشایی تاکنون اشتباهاتی داشته که علما، نخبگان، و نمایندگان مردم نسبت به آن موضع گیری نموده اند.

وی همکاری نیروهای نظام در چهارچوب اصول چهارگانه ذکر شده را سبب اتحاد میان آنان دانست وتأکید کرد: لازم است نیروهای نظام ضمن حفظ وحدت وانسجام خود، در جهت اتفاق گروه ها به منظور معرفی نامزدهای اصلح برای انتخابات اقدام نمایند.