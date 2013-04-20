به گزارش خبرنگار مهر، عباس حاج رسولیها ظهر شنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه امسال حماسه سیاسی و اقتصادی به عنوان شعار سال از سوی رهبر معظم انقلاب نام‌گذاری شده است و مدیریت شهری اصفهان باید از تمام توان خود در راستای تحقق یافتن این شعار استفاده کند، اظهار داشت: با توجه به اینکه امسال به عنوان سال حماسه سیاسی و اقتصادی نام دارد، حماسه سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری و شورا‌های اسلامی شهر و روستا تبلور می‌یابد.

وی با اشاره به اینکه پیش‌بینی می‌‌شود بیش از یک میلیون نفر کاندیدای انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا باشند، اضافه کرد: همچنین 130 هزار نفر به عنوان عضو شورا در چهارمین دوره از انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا انتخاب می‌شوند.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه تمام تصمیم‌گیری‌های صورت گرفته در سطح کشور مصوبه مجلس شورای اسلامی و شورا‌ها را دارد، بیان داشت: تصویب بودجه در سطح کشور از وظایف اصلی مجلس شورای اسلامی است.

وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی شورا‌ها محل تصمیم‌گیری‌های کلان کشور هستند، ادامه داد: هزینه‌های بالای بیمه‌های ساختمانی در سطح شهر‌ها و روستا‌ها سبب وقوع خلاف‌سازی‌هایی از سوی مردم شده است.

حاج رسولیها با تاکید بر اینکه هزینه دریافت پروانه‌های ساختمانی در روستا‌ها 100 هزار تومان است اما یک فرد باید دو میلیون تومان برای بیمه ساختمان پرداخت کند و البته در مقابل پرداخت این هزینه خدماتی ارائه نمی‌شود، تصریح کرد: طی سال‌های گذشته برنامه‌ریزی شده بود که مسئولان نسبت به به‌سازی و نو‌سازی بافت‌های فرسوده موجود در محلات شهر‌ها و روستا‌ها اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه به اینکه امروز روستا‌ها و محلات فرسوده موجود در سطح شهر باید نو‌سازی و به‌سازی می‌شده‌اند تا این محلات در مقابل وقوع حودث احتمالی مانند زلزله مقاوم باشند، افزود: مقاوم‌سازی و به‌سازی و نو‌سازی بافت‌های حاشیه‌ای و فرسوده موجود در سطح شهر اصفهان از الزامات ضروری است که مسئولان باید به آن توجه کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان تاکید کرد: اختصاص اعتبارات لازم به منظور نو‌سازی و به‌سازی بافت‌های فرسوده موجود در سطح شهر‌ها و روستا‌ها باید یکی از اولویت‌های اصلی دولت آینده باشد.