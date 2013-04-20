همت الله کمانگیر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شهرسازی به عنوان یکی از رشته های اصلی از 10 سال قبل در سازمان نظام مهندسی کشور فعالیت خود را آغاز کرده است، اظهار داشت: این رشته از چهار سال قبل در سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان فعال شد.

وی با بیان اینکه کمیته تخصصی رشته مهندسی شهرسازی در سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان با هفت نفر عضو تشکیل شد، افزود: در مدت فعالیت این کمیته در سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان از این رشته نماینده ای در هیئت مدیره سازمان وجود نداشته است.

دبیر سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان تصریح کرد: خوشبختانه در این دوره از فعالیت نظام مهندسی لرستان برای اولین بار رشته شهرسازی هم یک نماینده در هیئت مدیره سازمان دارد.

کمانگیر در ادامه با اشاره به اینکه حدود صلاحیت فعالیت مهندسان شهرساز از سال 85 در مبحث دوم قانون نظامات اداری ذکر و ابلاغ شده است، گفت: عمده فعالیت مهندسان شهرساز مربوط به طرح های تفکیکی و انطباق کاربری اراضی شهری است.

وی با تاکید بر اینکه متاسفانه هنوز این قوانین اجرا نشده و نقش مهندسان شهرساز جدی گرفته نشده است، یادآور شد: بیشتر وظایف مهندسان شهرسازی به صورت پراکنده و توسط مهندسان معمار، عمران و پرسنل شهرداری انجام می شود.