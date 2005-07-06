  1. سیاست
  2. سایر
۱۵ تیر ۱۳۸۴، ۱۰:۴۴

حداد عادل خطاب به مسئولان :

پرونده چهار ديپلمات ايراني ربوده شده فراموش نشود

پرونده چهار ديپلمات ايراني ربوده شده فراموش نشود

حداد عادل رييس مجلس شوراي اسلامي خواستار رسيدگي به پيگيري چهار ديپلمات ربوده شده ايراني از سوي مسوولان در شرق بيروت شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" رييس مجلس شوراي اسلامي د آغازجلسه علني امروز مجلس گفت: مجامع جهاني مي دانند كه ايران برخلاف ساير كشورها كه طالب قدرت مي باشند به دنبال حق خود است.

وي افزود: ما انتظار داريم مسوولان كشور سرنوشت چهار ديپلمات ربوده شده ايراني را به فراموشي نسپارند و ازمجامع جهاني و مخصوصا از مسوولان دولت لبنان نيز پيگيري پرونده چهار ديپلمات ربوده شده ايراني را خواستاريم.

حداد عادل در ادامه خواستار رسيدگي و پيگيري جدي تر اين موضوع ازسوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس و وزارت امور خارجه شد.

رييس مجلس از وزارت خارجه خواست گزارش مبسوطي  از روند پيگيري و رسيدگي به پرونده چهار ديپلمات ايراني را به مجلس ارايه كند.

کد مطلب 203662

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه