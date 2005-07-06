پرونده چهار ديپلمات ايراني ربوده شده فراموش نشود

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" رييس مجلس شوراي اسلامي د آغازجلسه علني امروز مجلس گفت: مجامع جهاني مي دانند كه ايران برخلاف ساير كشورها كه طالب قدرت مي باشند به دنبال حق خود است.

وي افزود: ما انتظار داريم مسوولان كشور سرنوشت چهار ديپلمات ربوده شده ايراني را به فراموشي نسپارند و ازمجامع جهاني و مخصوصا از مسوولان دولت لبنان نيز پيگيري پرونده چهار ديپلمات ربوده شده ايراني را خواستاريم.

حداد عادل در ادامه خواستار رسيدگي و پيگيري جدي تر اين موضوع ازسوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس و وزارت امور خارجه شد.