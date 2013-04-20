به گزارش خبرگزاری مهر، علی پیرفلک اظهار داشت: زمان ثبت نام نامزدهای انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی شهر و روستاها از 26 فروردین ماه آغاز شده و تاکنون این تعداد دواطلب ثبت نام کردند.

وی ادامه داد: از این تعداد ثبت نام کننده 67 نفر نامزد حضور در انتخابات شورای اسلامی شهر قائم شهر شدند که 52 نفر ازاین تعداد موفق به ثبت نهایی شدند.

فرماندار قائم شهر اعلام کرد: در شهر جدید التاسیس ارطهکه قرار است نخستین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر را تجربه کند 31 نفر ثبت نام کردند.

خاصیت رادیواکتیوتی رادیوداروها

متخصص پزشکی هسته ای گفت: دانشگاه علوم پزشکی بابل تنها دانشگاه در کشور بوده که در همه سطوح دانشجویی مرتبط با تمام رشته های علوم پرتویی را تربیت می کند.

مهرانگیز امیری بیان داشت: رادیو دارو ها یا پرتو داروها در حقیقت موادی هستند که خاصیت دارویی دارند که در پزشکی از آنها استفاده می شود.

وی ادامه داد: این مواد گروه طبیعی گروهی هستند به صورت عادی و بدون دخالت بشر در طبیعت وجود دارند گروه مصنوعی با تکنولوژی ساخت بشر تولید می شود و کاربرد آن در قسمت های مختلف از جمله پزشکی است.

انتصاب در فرمانداری ساری

حسین تندرو به عنوان مشاور در امور شوراها و پیگیری ویژه حوزه دفتر فرماندار ساري منصوب شد.

در حکمی از سوی فرماندار ساري، حسین تندرو به عنوان مشاور در امور شورا ها و پیگیری ویژه حوزه دفتر فرماندار شهرستان ساري منصوب شده است.

در بخشي از اين حكم آمده است: با توجه به تعهد، سوابق ، تجارب ارزشمند و ارزنده جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان مشاور در امور شورا ها و پیگیری ویژه این حوزه در فرمانداری شهرستان ساري منصوب می شوید اميد است. در انجام وظایف محوله با استعانت از رهنمودهای مقام عظمای ولایت همواره موفق باشید.

نوسازی و ساخت زندان های جدید

مدیرکل زندان های مازندران گفت: یکی از سیاست های کاری این اداره کل در سال جاری، نوسازی و ساخت زندان های جدید در استان است.

علی اکبر غفاریان افزود: هم اکنون در شهرستان های تنکابن ، آمل ، بهشهر و ساری پروژه های جدید اداره کل زندان های استان در دست اقدام بوده و باید با همکاری سازمان های مرتبط و از طریق اعتبارات استانی و کشوری نسبت ساخت این پروژه های بزرگ و تکمیل آن اقدام کرد.

وی ادامه داد: بی شک با تکمیل و تجهیز این زندان ها، مشکلات کمبود فضای نگهداری زندانیان و اجرای برنامه های آموزشی در زندان های مازندران بر طرف خواهد شد.

رشد صادرات آبزیان از مازندران

مدیر کل شیلات مازندران از افزایش 160 درصدی صادرات آبزیان استان در سال گذشته خبر داد و گفت: پارسال 9 هزار و 300 تن آبزی از مازندران به کشورهای اروپایی و آسیایی صادر شد.

حسن حبیب نژاد، محصولات شیلاتی صادراتی سال گذشته را شامل 9 هزارو 15 تن انواع ماهیان پرورشی تازه، 244 تن ماهی منجمد کیلکا، 17 تن گوشت ماهی خاویار پرورشی و 166 کیلوگرم خاویار پرورشی به ارزش اقتصادی حدود 36 میلیون دلار اعلام کرد.

وی گفت: این میزان صادرات از لحاظ وزنی نیز 99 درصد نسبت به سال 90 افزایش نشان می دهد.

کشف 40 فقره سرقت در مازندران

معاون عملیات فرماندهی انتظامی مازندران، از شناسایی و دستگیری سارقان و کشف 40 فقره سرقت در 24 ساعت گذشته در استان خبر داد.

سرهنگˈعطا الله غلام نژاد افزود: همسو با مقابله با جرائم و شناسایی و دستگیری سارقان، ماموران فرماندهی انتظامی استان در کلانتری ها و پاسگاه ها و پلیس های تخصصی موفق شدند در 24 ساعت گذشته 40 فقره سرقت را کشف کنند.

وی گفت: در این ارتباط تعدادی سارق شناسائی و دستگیر و از آنان علاوه بر کشف انواع اموال مسروقه منزل، سیم برق و لوازم خانگی دو دستگاه موتور سیکلت و شش دستگاه خودرو مسروقه نیز کشف و ضبط شد.

مازندران میزبان رقابت های تنیس باشگاههای کشور

رئیس هیئت تنیس بابل، از میزبانی مازندران برای برگزاری رقابتهای این فصل لیگ دسته دوم تنیس باشگاه های کشور در شهرستان بابل خبر داد.

حمید بختیارپور عمران گفت: رقابت های لیگ دسته دوم تنیس باشگاههای کشور از 6 تا 12 اردیبهشت ماه و در بخش مردان در دو باشگاه ورزشی بابل برگزار می شود.

وی افزود: برای حضور تعداد بیشتر تیم های شرکت کننده در این مسابقات، دعوتنامه شرکت در مسابقات لیگ به هیئت های استانها ارسال شده و تا دوم اردیبهشت ماه فرصت دارند، تا آمادگی خود را برای شرکت در این مسابقات اعلام کنند.