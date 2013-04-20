به گزارش خبرگزاری مهر، پرفسور محمد پسرک لی در کارگاه آموزشی "روش هاي جديد مديريت تنش هاي محيطي بر گياهان فضاي سبز با تأكيد بر چمن ها" و "مقاله نويسي و نكات حائز اهميت در موفقيت پذيرش مقالات بين المللي" با اشاره به توانایی بالای علمی اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، فعالیت های پژوهشی وآموزشی انجام شده در این دانشگاه را بسیار مناسب ارزیابی کرد.

استاد دپارتمان علوم گياهي دانشگاه آريزوناي امريكا با بیان این که در حال حاضر دنیا با مشکل بزرگی به نام کم آبی مواجه است افزود: این مشکل مناطق مختلف را به سمت بیابان زدگی پیش می برد و مطمئناً کشور ایران و استان اصفهان نیز از این معضل مستثنی نخواهند بود.

وی با برشمردن مشکلات بوجود آمده بر اثر خشکی آب و هوا، مهمترین روش مقابله با این مشکلات را مبارزه با صحرازدگی از طریق پرورش، کاشت و توسعه گیاهان سازگار با خشکی هوا و شوری آب عنوان کرد.

این دانشمند ایرانی الأصل مقیم امریکا با اشاره به قابلیت استفاده از خاک های شور در استان اصفهان گفت: در حال حاضر کارهای تحقیقاتی بسیار خوبی در کشور امریکا برای استفاده از این نوع خاک ها با عنوان کشاورزی شور در حال انجام است.

وی افزود: تمرکز اصلی این نوع تحقیقات بر روی گیاهان مقاوم در خاک های شور و نیز گیاهان مقاوم به کمبود آب وتنش های محیطی است.

مرد سال علمي امريكا در سال 2005 به نتایج تحقیقات خود در این زمینه اشاره کرد وگفت: بر اساس این تحقیقات تاکنون موفق شده ایم چندین نوع گیاه مقاوم به دست آوریم که توانایی تحمل 2.2 شوری آب دریا و ادامه حیات در شرایط دوماه تا یک سال بی آبی از مهمترین مشخصه های این گیاهان محسوب می شود.

پرفسور پسرک لی با اشاره به وسعت فضای سبز موجود در استان اصفهان و شباهت های اقلیمی آن با برخی مناطق امریکا گفت: طی تحقیقات انجام شده، قابلیت استفاده از گیاهان مشابه در هر دو منطقه وجود دارد و بطور نمونه با اصلاح نباتی در گیاه "برمودا" می توان دوره خواب زمستانی آن را از پنج ماه به دو ماه و حتی کمتر کاهش داد.

وی همچنین به کاشت یک نوع گیاه با دو نوع بذر که در تمام طول سال سبز می ماند اشاره کرد و گفت: متأسفانه در حال حاضر به دلیل نیاز به بودجه سنگین، این طرح در اصفهان قابلیت اجرایی شدن را ندارد.

گفتنی است پرفسور محمد پسرک لی در فروردین امسال با حضور در دانشگاه صنعتی اصفهان، نخستین همکاری خود بعنوان عضو همبسته گروه علوم باغباني دانشكده كشاورزي به منظور همکاری آموزشی و پژوهشی در این دانشگاه را آغاز کرد.