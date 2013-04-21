ابراهیم یافتیان در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص نحوه قطع ارتباط تلفنی مشترکان بدهکار تلفن ثابت اظهار داشت: برای مشترکان خوش حساب محدودیتی در قطع ارتباطشان به دلیل بدهی وجود ندارد و تلفن ثابت این مشترکان در صورت افزایش صورتحساب از سقف مبلغ درنظر گرفته شده، قطع نخواهد شد.

وی با بیان اینکه شرکت مخابرات استان تهران مشترکان را برای قطع تلفن به دلیل بدهی صورتحساب طبقه بندی کرده است، ادامه داد: مشترکانی که قبوض خود را همیشه در موعد مقرر پرداخت می‌کنند در صورت افزایش صورتحساب در یک دوره و از سقف مورد نظر، ارتباطشان قطع نخواهد شد.

یافتیان ادامه داد: به طور کل ارتباط مشترکان تلفن ثابت تا سقف 50 هزار تومان بدهی، قطع نمی شود که در این زمینه مشترکان خوش حساب مستثنی هستند.

قائم مقام شرکت مخابرات استان تهران با بیان اینکه هشدار قطع بدهی براساس نوار صوتی به اطلاع مشترک می رسد به مهر گفت: پس از این اطلاع رسانی و عدم پرداخت، تلفن مشترک یک طرفه و سپس قطع دو طرفه شده و در نهایت در صورت عدم پرداخت سلب امتیاز می‌شود.

وی گفت: چنانچه مشترکان طی سه دوره قبض تلفن خود را پرداخت نکنند نیز ارتباطشان ابتدا قطع یک طرفه، سپس قطع دو طرفه و در نهایت در صورت عدم پرداخت، سلب امتیاز خواهد شد.

به گفته مهندس یافتیان این امکان نیز برای مشترکان تلفن ثابت فراهم شده که در صورت نیاز، مبلغی را به عنوان ودیعه نزد مخابرات گذاشته و خود را بستانکار مخابرات کنند تا تحت هیچ شرایطی ارتباطشان به علت بدهی قطع نشود.

قائم مقام شرکت مخابرات استان تهران، سامانه تلفنی 1818 را راهکاری برای اطلاع رسانی به مشترکان و نیز پرداخت سریع و آسان قبوض تلفن عنوان کرد و گفت: تعداد تلفن های سلب امتیاز شده به علت بدهی در تهران بسیار ناچیز است.