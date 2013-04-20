به گزارش خبرنگار مهر، محمد خاوری بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مازندران هم اكنون حدود 10 پدیده مستعد در اختیار دارد كه اگر امكانات و زیرساخت های مناسب در اختیار این ورزشكاران و مربیان آنها قرار بگیرد، فتح سكوهای برتر مسابقات جهانی و المپیك در آینده ای نزدیك ، دور از دسترس نیست.

وی افزود: تامین نظر مربیان دلسوز و پرتلاش مازندران مهمترین مورد در زمینه پرورش استعدادهای جدید بوده كه متاسفانه به دلیل كمبود اعتبارات، این مربیان در سه ماه اخیر حقوق و مطالبات مالی خود را از هیئت دوومیدانی دریافت نكردند.

رئیس هیئت دوومیدانی مازندران افزود: پدیده های دوومیدانی مازندران با بهره گیری از دانش فنی مربیان خود، روز به روز در حال كم كردن فاصله خود با رقبای صاحب نام هستند كه ادامه این روند می تواند ضامن آینده ای درخشان برای ورزش مازندران باشد.

وی گفت: کیوان قنبرزاده، مهران حسینی، سامان برزگر، علی اکبر محمدیان و بهزاد ایمانی با مربیگری علی خاوری، ترکیب تیم اعزامی مازندران به این رقابت ها را تشکیل می دهند.

خاوری بیان داشت: رشد چشم نواز دوومیدانی در مازندران با درخشش ورزشكاران این رشته در میادین معتبر داخلی و خارجی غیرقابل انكار است و بدون تردید آینده این رشته در كشور متعلق به مازندرانیها است.



