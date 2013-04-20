به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی گویا عصر شنبه در جلسه کارگروه سلامت مازندران در ساری، از وجود 282 بیمار ایدزی در استان خبر داد و گفت: تاکنون 105 نفر بیمار مبتلا به این ویروس در استان جان خود را از دست دادند.

وی با بیان اینکه شناسایی بیماران مبتلا به ویروس ایدز در استان کار بسیار دشواری است، گفت: بیش از هزار و 500 بیمار مبتلا به این ویروس در استان زندگی می کنند.

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت با اعلام اینکه حدود هزار و 500 بیمار مبتلا به ویروس اچ آی وی در استان وجود دارد، اظهار داشت: از این تعداد حدود یک پنجم شناسایی و چهار پنجم بقیه در استان زندگی و بیماری را به افراد های سالم منتقل می کنند.

گویا با بیان اینکه متاسفانه هر چه از سمت مرکز مازندران به سمت غرب می رویم کمبودهای پزشکی و درمانی برای کنترل این بیماری مشهود تر است، افزود: برای درمان بیماری اچ آی وی نیازر به نیروی انسانی و مراکز فعال تری داریم.

وی با بیان اینکه متاسفانه در برخی از مراکز کیفیت و کمیت خدمات برای درمان این بیماری نگران کننده است، گفت: برای مبارزه با بیماری خانمان سوز ایدز باید خلاهای پزشکی و درمانی را ارتقا داد.



این مقام مسئول با بیان اینکه مازندران جزو پنج تا شش استانهای پرخطر کشور در زمینه ویروس ایدز است، اظهار داشت: استانهای کرمانشاه، فارس، هرمزگان، خراسان رضوی، اصفهان و تهران جزو استانهای پرخطر محسوب می شوند.

وی با اعلام اینکه امکانات مشاوره ای در شهرهای غرب استان برای کنترل بیماری ایدز فعال تر شود، گفت: برای پیشگیری از این ویروس خطرناک باید امکانات مراکز مشاوره در سطح دانشگاهها و بهزیستی افزایش یابد.

گویا، به راه اندازی مرکز نگهداری زنان مبتلا به ایدز در مازندراند اشاره کرد و گفت: 186 نفر تحت پوشش این مرکز قرار دارند که از این تعداد 165 نفر به صورت منظم برای درمان و پیشگیری به مرکز مراجه می کنند.