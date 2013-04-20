به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد موسوی عصر شنبه در حاشیه مراسم نمادین مناسک حج عمره مفرده در اردبیل اضافه کرد: در این راستا تلاش شده سهمیه عمره در اختیار عموم مردم قرار گیرد.

وی با بیان اینکه اعمال حج ایجاد تحول عظیم در زندگی فرد بوده و در اسلام به عبادت و زیارت تاکید شده است، یادآور شد: برای اعزام بیشتر زائران عمومی و مردمی به حج طی سال گذشته هزار نفر از عوامل کاهش و سهم آنها در اختیار مردم قرار گرفت.

رئیس سازمان حج و زیارت کشور با بیان اینکه هم اکنون بیش از هشت میلیون نفر در صف اعزام به حج هستند، ادامه داد: محدودیتی در اعزام عمره نداریم اما به میزانی که دولت به ما ارز و امکانات بدهد، اعزام خواهیم کرد.

وی همچنین با اشاره به تحولات انجام شده در روند خدمات رسانی به زائران تصریح کرد: در حال حاضر تمامی اعزام ها با حج عمره بدون مشکل انجام می گیرد.

در پایان این همایش اعمال و مناسک حج عمره برای زائران اردبیلی و شرکت کنندگان به صورت نمادین تشریح شد.