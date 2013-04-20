سیف الله مطلبی در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: از ابتدای نام نویسی داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی در خراسان شمالی تاکنون هزار و 739 نفر در شهرستان های مختلف این استان نام نویسی کرده اند.

وی با بیان اینکه از این تعداد هزار و 685 نفر مرد و 54 نفر نیز زن هستند، اظهار داشت: بیشترین تعداد داوطلبان ثبت نام شده در شهرستان شیروان نام نویسی کرده اند.

مطلبی در ادامه با یادآوری اینکه ثبت نام از نامزدهای انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا از 26 فروردین ماه به صورت همزمان با سراسر کشور در خراسان شمالی نیز آغاز شده است، افزود: در این استان کار ثبت نام از داوطلبان در هشت فرمانداری و 19 بخش در حال انجام بوده و تا ساعت 20 عصر یکشنبه یکم اردیبهشت ماه نیز ادامه خواهد داشت.

به گفته رییس ستاد انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره شوراهای اسلامی خراسان شمالی در این استان در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مجموع دو هزار و 424 عضو اصلی و هزار و 566 عضو علی البدل انتخاب خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر این اساس ثبت نام نامزدها در چهارمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا فردا به پايان مي رسد. در همين راستا بر اساس برنامه ريزي انجام شده قرار است حداكثر تا 28 ارديبهشت ماه به صلاحيت نامزدهاي اين انتخابات رسيدگي و نتايج حاصل اعلام شود.

در خراسان شمالی انتخابات شوراهای اسلامی و ریاست جمهوری در سطح هشت شهرستان و در 723 روستا و 20 شهر برگزار می شود و به منظور برگزاری انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز در این استان هزار و 68 صندوق اخذ رای شامل 303 صندوق شهری، 751 صندوق روستایی و 15 صندوق عشایری پیش بینی شده است.

انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا به طور همزمان با یازدهمین دوره ریاست جمهوری در روز جمعه 24 خرداد امسال در سراسر كشور برگزار می شود.