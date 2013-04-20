به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در اولین بازی تدارکاتی خود پیش از بازی با ملوان در هفته سی و سوم لیگ برتر، عصر شنبه در ورزشگاه درفشی فر به مصاف تیم پیکان رفت که در نهایت موفق شد این تیم را با نتیجه 3 بر صفر شکست دهد. گل‌های تیم پرسپولیس را در این دیدار کریم انصاری فرد( 47)، افشین اسماعیل زاده ( 80) و روح الله سیف اللهی ( 85) به ثمر رساندند. پرسپولیس در دومین دیدار تدارکاتی خود به مصاف تیم سایپای البرز خواهد رفت.

شاگردان یحیی گل محمدی که در رقابت های لیگ برتر در جایگاه ششم قرار دارند روز 10 اردیبهشت ماه به مصاف ملوان خواهند رفت و پس از آن روز 15 اردیبهشت ماه در ورزشگاه آزادی برای کسب عنوان قهرمانی رقابت های جام حذفی به مصاف سپاهان اصفهان خواهند رفت.