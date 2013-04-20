به گزارش خبرنگار مهر، سید علی استیری عصر شنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: در سال گذشته کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان با نگاه اقتصاد مقاومتی و بهره گیری از سرمایه و توان بخش خصوصی توانستند 91میلیون تن کالا در بنادر هرمزگان تخلیه و بارگیری کنند. از این مقدار 25میلیون و 319هزار و 583 تن صادرات کالاهای غیر نفتی بوده که در مقایسه با سال گذشته 19درصد افزایش نشان می دهد.

استیری بیان داشت: کل عملیات تخلیه و بارگیری کالا در سال 1391 در بنادر استان هرمزگان 91 میلیون تن بوده است که با توجه به عملکرد 146 میلیون تنی بنادر کشور سهم 62 درصد را در میان کل بنادر به خود اختصاص داده است.

معاون دریایی سازمان و سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان با اعلام این مطلب گفت: از 91 میلیون تن کالایی که در بنادر هرمزگان تخلیه و بارگیری شده است 59 میلیون و 971 هزارو 841 تن مربوط به کالاهای غیر نفتی می باشد که نسبت به سال گذشته پنج درصد افزایش داشته است.

وی افزود: در راستای سیاست های دولت و نوسانات ارزی شاهد کاهش پنج درصدی واردات و رشد 19 درصدی صادرات کالاهای غیر نفتی از طریق بنادر هرمزگان بودیم که حاکی از تحقق اهداف دولت در رونق ترانزیت و جذب درآمدهای ارزی است.

استیری از رشد 24 درصدی ترانزیت مواد نفتی و رشد7درصدی ترانزیت مواد غیر نفتی خبر داد و گفت: اعمال تعرفه های ترجیهی و تسهیلات ایجاد شده توسط سازمان بنادر و دریانوردی در افزایش قابل توجه ترانزیت موثر بوده است.

استیری از دیگر موفقیت های اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان در سال 91 را کاپوتاژ 21میلیون تن کاپوتاژ مواد نفتی و 11 میلیون تن کاپوتاژ کالاهای غیر نفتی اعلام کرد و گفت: کاپوتاژ مواد نفتی 11 درصد و کالاهای غیر نفتی 1 درصد افزایش داشته است. وی شبکه مناسب فیدری بین بنادر استان هرمزگان و بنادر و جزایر کشور و تردد خطوط کشتیرانی بصورت شبکه ای در خلیج فارس و دریای عمان را از جمله عوامل افزایش کاپوتاژ دانست.

سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان در خصوص تخلیه و بارگیری کانتینر اظهار داشت: 2میلیون و 168هزار و 275 TEU کانتینر در سال گذشته تخلیه و بارگیری شده است .

وی با اشاره به سیاست سازمان بنادر مبنی بر سفرهای دریایی گفت: در سال گذشته با توسعه زیر ساخت ها و افزایش ظرفیت ناوگان مسافری دریایی 12 میلیون نفر سفر دریایی از طریق بنادر به جزایر هرمزگان جابجا شده است که با توجه به جمعیت کشور به ازای هر شش نفر تقریباً یک سفر دریایی صورت گرفته است.

وی همچنین از 2میلیون و 527هزار و 592 تن ترانزیت کالای غیر نفتی خبر داد و گفت: در سال گذشته 1میلیون و 502هزار و 306 دستگاه کامیون به بنادر هرمزگان تردد داشته اند که بیانگر تاثیر اقتصادی بنادر هرمزگان بر چرخه حمل و نقل جاده ای و اقتصاد کشور است.