به گزارش خبرنگار مهر؛ مهدی امیریان دبیر سابق دفتر تحکیم وحدت در مراسم رونمایی از "سایت مبارزه" به نشانی www.mobareze.ir با اشاره به اینکه گرایش خط امامی در سال‌های اخیر ظهور و بروز نداشته، اظهار داشت: این مسئله به دلیل نداشتن یک رسانه مستقل بوده که از لحاظ مادی و فکری وابسته به جریانات سیاسی و حکومتی نباشد.



امیریان با اشاره به اینکه برخی با سوء استفاده از نام خط امام رحمت الله علیه از مسیر گفتمان امام خارج شده اند گفت: نداشتن یک رسانه مستقل باعث عدم پوشش خبری اخبار مربوط به انجمن اسلامی و رویکرد انجمن با گرایش خط امامی شود.



وی همچنین به فضای آلوده به بداخلاقی در کشور اشاره کرد و گفت: این بد اخلاقی‌ها دور ازشان نظام اسلامی است و مسئولیت آن با کسانی است که منافع گروهی را به منافع نظام ترجیح می‌دهند.



وی با تقدیر از رسانه های کشور؛ مجموعه این موارد را انگیزه‌ای برای تشکیل یک رسانه مستقل برای پیشبرد خط امامی دانست و ادامه داد: تشکیل این سایت ظرفیت‌های جدیدی را ایجاد کرده تا از مواضع این رسانه یک جریان سیاسی با ارکان نظام و اصل ولایت فقیه را پایه ریزی کنیم.



دبیر سابق دفتر تحکیم وحدت با اشاره به اینکه بسیاری از صاحبان فکر در شرایط کنونی دارای تریبون نیستند، اظهار داشت: بخش زیادی از دانشجویان که رویکرد مطالبه‌گر در چهار چوب نظام دارند امکان انتقال دیدگاه‌های خود را در رسانه‌های مختلف ندارند که این سایت تلاش خواهد کرد تا این دیدگاه‌ها را منتشر کند.



امیریان با اشاره به اینکه "سایت مبارزه" در زمان انتخابات فعالیت مضاعفی را انجام خواهد داد گفت: برای خلق حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، همچنین حضور حداکثری مردم فعالیت رسانه‌ها تاثیرگذار خواهد بود. رسالت "سایت مبارزه" در مدت باقی مانده در انتخابات پوشش مواضع کاندیدهای است که از تریبون کمتری برخورد دارند.



در ادامه این نشست رضا نساجی مدیر مسئول سایت مبارزه با اشاره به اینکه هفت ماه پیش اقدام به تاسیس این سایت کردیم، گفت: تلاش می‌کنیم از مواضع چهره‌های سیاسی که خط خود را از فضای دو قطبی موجود میان گروه‌های سیاسی حفظ کردند بهره ببریم.



وی همچنین به رسانه‌های قارچی موجود در عرصه رسانه ای کشور که تنها عنوان خبری تحمیلی را یدک می‌کشند اما پایه تحلیلی ندارند اشاره کرد و اظهار داشت: با بررسی آسیب شناسانه این مسائل اقدام به تاسیس سایت مبارزه کردیم تا سخنگوی شخص خاصی نباشد.



نساجی به وجود شورای سیاست‌گذاری و سردبیری در این سایت اشاره و تصریح کرد: قصد ما اداره تشکیلاتی این سایت بوده که امیدواریم الگويی برای دیگر رسانه‌های کشور باشد.



نساجی با اشاره به انزوای خط امام در آرمان‌های ایشان در فضای کنونی جامعه خاطرنشان کرد: رسانه ما قرار است اندیشه‌های حضرت امام را نشر دهد؛ این سایت مرامنامه و اساسنامه دارد و در مرامنامه آن آرمان ها و خط مشی امام خمینی (ره) آمده است.



وی با بیان اینکه "مبارزه" بر گرفته از سخن حضرت امام(ره) مبنی بر اینکه تا مبارزه هست ما هستیم، افزود: ما در سایت مبارزه از تمام کسانی که خط امامی شناخته می‌شوند برای بهبود سایت خبری خود استفاده خواهیم کرد.