به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد بولتن، دوازدهمین نشست کمیته مشترک اقتصادی ترکیه و روسیه امروز شنبه در شهر آنتالیا برگزار شد. در این نشست "تانر ایلدیز" وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه و "الکساندر نواک" همتای روس وی حضور داشتند.

ایلدیز طی کنفرانسی مطبوعاتی به خبرنگاران گفت: ما معتقدیم که حجم تجارت ترکیه و روسیه می تواند به مرز 100 میلیارد دلار برسد. وی افزود: درباره بخش های مختلف از جمله همکاری های اقتصادی و راهبردی با یکدیگر مذاکره کردیم. هم اکنون حدود 1500 کمپانی روسی در حال فعالیت در ترکیه هستند.

به گفته ایلدیز، همکاری های روسیه و ترکیه می تواند به یک همکاری سه جانبه با حضور یک کشور جدید تبدیل شود. بر این اساس، پس از اتمام سخنرانی ها، نمایندگان دو کشور تفاهم نامه های همکاری متعددی را امضا کردند.