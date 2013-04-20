نادر یزدانی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عناوین کتاب های قابل عرضه موسسه بوستان کتاب در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بیان کرد: امسال، بوستان کتاب آثار خود را در 3 غرفه (بزرگسال، دانشگاهی و کودک و نوجوان) عرضه می کند.

وی با بیان عنوان کتاب‌های عرضه شده اظهار داشت: مجموعاً حدود 1500 اثر در غرفه‌های بوستان کتاب عرضه خواهد شد؛ از این تعداد، حدود 800 عنوان در غرفه بزرگسال و عمومی، 400 عنوان در غرفه کتب دانشگاهی و 300 عنوان نیز در غرفه كودك عرضه خواهد شد.

مدیر بازاریابی و فروش بوستان کتاب گفت: موسسه بوستان كتاب در نمايشگاه سال گذشته، در مجموع 1300 عنوان كتاب عرضه كرده بود كه اين تعداد در سال جاری و در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، به 1500 عنوان افزايش يافته است.

یزدانی نسب در خصوص تخفیف آثار بوستان کتاب تأکید کرد: کلیه آثار موسسه در بخش بزرگسال، دانشگاهی و کودک و نوجوان، با تخفیف 20 تا 25 درصد عرضه خواهد شد. همچنین بن کتاب و کارت های اعتباری خرید کتاب نیز پذیرفته می شود.

تأثیر تورم بر قیمت کتاب

وی با اظهار نارضایتی تاثیر تورم بر فعالیت ناشران گفت: تورم نه تنها بر قیمت کاغذ بلکه بر قیمت مرکب و اقلام مصرفی چاپخانه هم اثر داشته و موجب افزایش قیمت کتاب در سال گذشته شده است.

مدیر بازاریابی و فروش بوستان کتاب در خصوص فعاليت های انتشاراتی موسسه بوستان كتاب در سال گذشته نيز تصريح كرد: اين موسسه طی سال 91، در مجموع 353 عنوان كتاب چاپ و منتشر كرده كه از اين تعداد 78 عنوان چاپ اول بوده و 275 عنوان نیز بازچاپ بوده که بیانگر کاهش تیراژ چاپ اول و حتی بازچاپ ها بوده است.

یزدانی نسب با توضیح موضوعات كتاب هاي این موسسه گفت: کتاب ها در 16 موضوع اصلی و 65 موضوع فرعی منتشر می گردد که عبارتند از: قرآن، تفسير، تاریخ، اخلاق، ادبيات، فلسفه و كلام، عرفان، اقتصاد، هنر و ... .

وی با تاکید بر کتب پرفروش سال گذشته افزود: از جمله کتب پرفروش سال گذشته الهی نامه آیت الله حسن زاده آملی و کتاب شیعه در اسلام علامه طباطبایی و یا دیگر کتاب های ایشان است که مورد استقبال عمومی مردم و خواص قرار گرفته است. کتب مذهبی این موسسه سال گذشته با استقبال خوبی وبه رو بوده فروش امسال با توجه وضعیت اقتصادی و سیاسی پیش رو، با روند خوبی مواجه نخواهد شد.

مدیر بازاریابی و فروش بوستان کتاب با اشاره به کتب عرضه شده در نمایشگاه سال جای بیان کرد: برخی از کتاب های چاپ اول این موسسه که در نمایشگاه سال جاری عرضه خواهد شد، عبارتند از: دوره کامل تفسیر منهج الصادقین، دوره کامل تفسیر نفحات الرحمن، دوره کامل جامع الرواه، تفسیر قرآن و هرمنوتیک، راه و رسم علم آموزی، تفسیر سوره یوسف، نرم افزار مجموعه آثار آیت الله ابراهیم امینی، زن و خانواده در افق وحی، نیابت امام زمان، مجموعه 9 جلدی باغ آفتاب ( با مخاطب کودک و نوجوان ) و...

بيست وششمین نمايشگاه بين المللي كتاب تهران از 11 ارديبهشت لغایت 22 همین ماه در مصلای امام خميني (ره) برگزار مي شود.



