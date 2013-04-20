به گزارش خبرگزاری مهر، عملیات گازرسانی به سه روستای خراسان شمالی، از محل اعتبارات سفر رهبر معظم انقلاب، با حضور استاندار خراسان شمالی آغاز شد.

مدیرعامل شركت گاز خراسان شمالی این روستاها را شامل روستاهای چخماقلو، گرمك و زوعلیا در شهرستان مانه و سملقان عنوان كرد.

حسین تقی نژاد گفت: برای گازرسانی به این روستاها 38 میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات سفر رهبر معظم انقلاب اسلامی پیش بینی شده كه در قالب آن 37 كیلومتر خط انتقال ایجاد شده و 625 خانوار روستایی از نعمت گاز شهری برخوردار می شوند.

وی اضافه كرد: از محل سفر رهبر انقلاب به این استان، كه در مهرماه 91 صورت گرفت، 410روستا با اعتبار یك هزار و 160 میلیارد ریال گازرسانی می شود.

مدیرعامل شركت گاز خراسان شمالی گفت: عملیات اجرایی گازرسانی به 125 روستای استان از این محل در سال جاری آغاز و مابقی نیز در مدت زمان سه ساله مطابق با قرارداد بسته شده، اجرا می شود.

10 میلیارد ریال بابت امحاء بهداشتی زباله‌های بیمارستانی هزینه شد

مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: بیش از 10 میلیارد ریال اعتبار بابت امحاء بهداشتی زباله‌های بیمارستانی از سوی دانشگاه علوم پزشکی استان در سال‌های 90 و 91 هزینه شده است.

ابراهیم بازخانه‌ای اظهار کرد: به ازای هر تخت بیمارستانی یک کیلوگرم تولید زباله داریم. وی افزود: زباله‌های بیمارستانی به صورت استاندارد و با نظر کارشناسان بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی جمع آوری، تفکیک و امحاء می‌شود.

وی تصریح کرد: شهرداری متعهد است زباله‌های امحاء شده را با شرایط خاص و با حضور تیم کارشناسان بهداشت محیط به محل مورد تایید هدایت و به صورت بهداشتی دفن کند.

وی گفت: در حال حاضر شش بیمارستان زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی دارای دستگاه زباله سوز هستند و برای دو بیمارستان در حال تاسیس شهرستان‌های فاروج و مانه و سملقان نیز این دستگاه خریداری شده است.

کمک 37 میلیارد ریالی خیران به ایتام خراسان شمالی

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی خراسان شمالی گفت: خیران و نیکوکاران سال گذشته به ایتام زیر پوشش این نهاد 37 میلیارد و 860 میلیون ریال کمک نقدی و غیر نقدی اهدا کردند.

حسن نعمتی با بیا اینکه از تمام کمک مذکور 31 میلیارد و 374 میلیون ریال نقدی و مابقی غیر نقدی بوده است، اظهار کرد: 25 هزار و 893 حامی در حال حاضر از شش هزار و 728 یتیم زیر پوشش کمیته امداد سطح استان حمایت می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه از تعداد ایتام زیر پوشش این نهاد چهار هزار و 269 یتیم زیر 18 سال دارند، تصریح کرد: هزار و 140 یتیم بالای 18سال نیز از حمایت حامیان در سطح استان بهره‌مند هستند.

نعمتی با بیان اینکه در حال حاضر دو حامی مقیم خارج از کشور از ایتام خراسان شمالی حمایت می‌کنند، افزود: برای مدیریت در هزینه کرد ایتام این نهاد طرح آتیه را برای ایتام در حال اجرا دارد که بر اساس این طرح کمک‌های نقدی حامیان در حساب‌های خود ایتام تا سن بلوغ پس انداز می‌شود تا برای ادامه تحصیل و ازدواج آنان به صورت هدفمند هزینه شود.