به گزارش خبرنگار مهر، کیهان هاشم نیا عصر امروز در جلسه رسيدگي به معادن استان بر ساماندهي برداشت شن و ماسه از رودخانه ها تاكيد كرد و افزود: اگر برداشت غير مجاز صورت گيرد موجب تخريب رودخانه ها مي شود.

وی همچنین اظهارداشت: گيلان از نظر مواد معدني و طبيعي داراي ظرفیت بالقوه ايست كه بايد به خوبي از این منابع استفاده شود.

استاندار گيلان با بيان اينكه اعتبارات مربوط به معادن استان افزايش خواهد يافت، گفت: اين استان با داشتن ثروت هاي طبيعي بسيار نبايد ميزان بيكاري اش بالا باشد.

وي ادامه داد : ايجاد راه دسترسي به معادن مي تواند در جذب بيشتر سرمايه گذار در اين بخش تاثيرگذار باشد.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه با بيان اينكه بخش معدن 30 درصد سرمايه گذاري صنعتي و معدني كشور را شامل مي شود، گفت: در كشور براي هفت درصد از معادن جواز اكتشاف و بهره برداري صادر شده و بقيه بلااستفاده مانده است.

وجيه الله جعفري از دستور رئيس جمهور براي تشكيل كارگروه هاي ملي معادن و كشاورزي در سفرهاي استاني دولت در سال 92 خبر داد و افزود: اختيارات جديد مربوط به كارگاه هاي معادن استان ها بزودي ابلاغ مي شود.

وي ادامه داد: اعتبارات مربوط به معادن كشور در بودجه سال 92 كشور افزايش يافته است.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت گيلان هم در اين نشست با بيان اينكه 60 معدن در استان فعال است ، گفت: ذخاير مواد معدني استان 2.1 ميليارد تن است.

علی منتظری با اشاره به اشتغالزايي هزار و 750 نفر در معادن استان یادآورشد: بيش از 80 واحد صنعتي استان از قبیل واحدهاي فولادي، كارخانجات سيمان، شن و ماسه، كاشي، چيني مظروف و بهداشتي، آجر و سفال از استخراجات مواد معدني استان استفاده مي كنند.