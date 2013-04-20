به گزارش خبرنگارمهر، روز دوم رقابتهای جودو قهرمانی آسیا در بخش انفرادی در شهر بانکوک کشور تایلند پیگیری شد که تیم ملی کشور با کسب یک مدال طلا و یک برنز جودوکاران خراسان رضوی کار خود را با قرارگرفتن در جایگاه چهارم آسیا به پایان رساند.

جواد محجوب جودوکار وزن 100- کیلوگرم استان که در دوره قبل رقابتهای جودو قهرمانی آسیا در بازی نهایی با قبول شکست مقابل جودوکار ازبکستانی به مدال نقره دست یافته بود، امروز پس از استراحت در دور نخست و دو پیروزی متوالی به دیدار پایانی راه يافت و در این مرحله با غلبه بر شیم جی هو نماینده کره جنوبی به مقام قهرمانی و مدال طلا دست يافت.

امیر قاسمی نژاد جودوکار وزن 81- کیلوگرم خراسان رضوی که نشان برنز دو دوره قبل رقابتهای قهرمانی آسیا را در کارنامه داشت با قبول شکست از ابی ياشی رو از ژاپن به گروه بازنده ها رفت و در مبارزه خود در این مرحله ووچنگ ین از چین تایپه شکست داد و بر سکوی سوم ایستاد.

جعفر پهلوانی دیگر ملی پوش خراسان رضوی در وزن100+ کیلوگرم نیز بعد پیروزی در مبارزه نخست خود برابر جودوکار کویتی به مصاف نماینده مغولستان رفت و با قبول شکست مقابل این جودوکار شانس خود را برای کسب مدال برنز در گروه بازنده ها آزمایش کرد که در این مرحله در پیکار با وانگ يانتائو از چین با ضربه فنی شکست خورد و هفتم شد.

گفتنی است، رقابتهای جودو قهرمانی آسیا با حضور 220 جودوکار از 28 کشور در بانکوک در بخش انفرادی به پایان رسید و فردا یکشنبه اول اردیبهشت ماه در بخش تیمی پیگیری می شود که تیم ملی کشور در اولین گام به مصاف امارات می رود و در ادامه تیم های کره جنوبی چین تایپه و ازبکستان را پیش روز خواهد شد.