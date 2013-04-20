به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، جنبش های جهاد اسلامی و حماس اعلام کردند که تهدیدهای رژیم صهیونیستی درباره حمله جدید به نوار غزه را جدی می گیرند.

حماس اعلام کرد: این تهدیدها با چراغ سبز آمریکا به رژیم صهیونیستی برای ماجراجویی نظامی جدید در غزه مطرح می شود.

اسماعیل الاشقر عضو حماس گفت: این تهدیدها، هراسی در دل مردم فلسطین ایجاد نخواهد کرد و مقاومت فلسطین در اوج آمادگی به سر می برد و اشغالگران در نتیجه این حماقت تاوان سنگینی پرداخت خواهند کرد.

الاشقر تاکید کرد: بی تفاوتی جامعه بین المللی نسبت به جنگ افروزی های رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین سبب ادامه حماقتهای آن است.