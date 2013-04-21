درخواست 300 نفر در فارس برای فرزندخواندگي

محسن يوسف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در اين رابطه بيان كرد: در حال حاضر حدود 300 پرونده مربوط به فرزند خوانندگي كه برخي از آنها در سال گذشته ثبت شده در بهزيستي فارس وجود دارد.

وي با بيان اينكه متقاضيان بعضا بيش از دو سال در نوبت فرزندخواندگي هستند، ادامه داد: بيشتر افرادي كه براي فرزندخواندگي مراجعه مي كنند متقاضي دختر هستند.

معاون امور اجتماعی بهزیستی فارس با اشاره به اينكه تعداد درخواستها از تعداد كودكان بيشتر است، افزود: در سال گذشته حدود 80 كودك براي فرزندخواندگي در اختيار متقاضيان قرار گرفت كه 50درصد از آن دختر و 50درصد ديگر پسر بوده است.

وي در بخش ديگري از سخنان خود پيرامون تعداد كودكاني كه در بهزيستي به سر مي برند، گفت: در حال حاضر حدود 380 كودك در گروه سني مختلف از شيرخوار تا زير 18 سال در 24 مركز مربوط به بهزيستي در استان هستند.

يوسف زاده اظهار با بان اينكه حدود 400 نفر بدسرپرست در استان وجود دارد، ادامه داد: اداره كل بهزيستي استان فارس دنبال اين سات كه هر طور شده كودكان نزد خانواده ها باشند از اين رو اعضاي خانواده ها چه سببي چه نسبي را كه شرايط لازم را براي سرپرستي كودكان را دارند شناسايي و كودكان را در اختيار آنها قرار مي دهند.

معاون امور اجتماعی بهزیستی فارس بيان كرد: اداره كل بهزيستي براي نگهداري آن دسته از كودكاني كه سرپرستي آن به بستگان سببي يا نسبي سپرده شده ماهيانه 120 هزار تومان براي كمك هزينه پرداخت مي شود.

وي گفت: در اين راستا روانشناسان و مددكاران با كودكان ارتباط داشته تا خدمات خاص توانمندي را به آنها ارائه دهند.



