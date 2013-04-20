به گزارش خبرنگار مهر، محی‌الدین جعفری عصر شنبه در بازدید از مناطق زلزله زده شهرستان دشتی اظهار داشت: مدیران و کارکنان سازمان منطقه ویژه انرژی پارس به نمایندگی از صنعت نفت از لحظات اولیه زمین لرزه در شهرستان دشتی در منطقه حضور یافته و همچنان مشغول‌ کمک‌رسانی به مردم این مناطق است.

وی به حمایت از طرح‌های پژوهشی و مطالعاتی در زمینه مدیریت بحران و بازسازی با همکاری سازمان منطقه ویژه پارس و دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی تهران اشاره کرد و افزود: مدیریت اصولی در بازسازی مناطق زلزله زده را از اولویت های سازمان منطقه ویژه پارس است.

مدیر طرح‌های مهندسی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس افزود: در همین راستا اساتید و دانشجویان گروه "بازسازی پس از سانحه" دانشگاه شهید بهشتی به همراه مدیران سازمان منطقه ویژه با حضور درمناطق زلزله زده ، نحوه و امکان اجرای طرح‌های پژوهشی را مطالعه و ارزیابی کردند.

جعفری خاطرنشان ساخت: امیدواریم با انجام طرح‌های پژوهشی در زمینه بازسازی مناطق زلزله زده، روند اجرای طرح‌های آواربرداری و بازسازی این مناطق تسریع و خدمات‌رسانی به مردم این منطقه از انتظام و انسجام مطلوب‌تری برخوردار شود.

مدیرپشتیبانی منطقه ویژه پارس نیز کمک‌های منطقه ویژه پارس به زلزله زدگان استان بوشهر را موثر برشمرد و افزود: از بدو این حادثه تلخ و با دستور مدیرعامل پرتلاش منطقه ویژه پارس تمامی امکانات مدیریت پشتیبانی برای حضور پررنگ در عملیات امداد و نجات بسیج شدند.

مفتخر افزود: این حادثه تلخ مردم ایران را داغ‌دار کرد اما آنچه که این آلام را می‌کاست حضور مسئولان و خدمات رسانی به‌موقع به مردم این منطقه بود که در این راستا صنعت نفت و سازمان منطقه ویژه پارس نیز در این عملیات‌های امداد و نجات و آواربرداری از این مناطق حضوری موفق داشت.

وی تصریح کرد: با راهبری و مدیریت مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس که خود تجربه بالایی در مدیریت بحران حوادث متعدد در استان بوشهر دارد و با هماهنگ‌شدن تیم‌های مختلف عملیاتی مجموعه صنعت نفت و منطقه ویژه پارس با یاری خداوند توانستیم با تمام توان در ارائه خدمات به مردم زلزله زده استان بوشهر گام برداریم.

مدیرپشتیبانی منطقه ویژه پارس افزود: با حضور تیم‌های عملیاتی منطقه ویژه پارس در روستای درویشی و آغاز عملیات آواربرداری و خاکبرداری از این روستا تیم‌های پشتیبانی مستقر در منطقه ویژه پارس نیز با بسیج کردن امکانات و ارسال این اقلام به این روستا شرایط را برای خدمت‌رسانی مطلوب این گروه‌ها مهیا ساختند.

مفختر در ادامه بیان داشت: نیروهای پشتیبانی منطقه ویژه پارس تا آخرین لحظات عملیات‌های متعدد در مناطق زلزله زده در کنار نیروهای عملیاتی حضور خواهد داشت.