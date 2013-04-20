به گزارش خبرنگار مهر، احسان ایروانی بعد از ظهر شنبه در نشست تبيين ساز و کار جذب سرمايه گذاران و مخاطبان محلي در بخش میراث فرهنگی استان سمنان اظهار داشت: اين استان براي دستيابي به نتايج شايسته در زمینه همکاري مشترک برای احیاء بناهای تاریخی اعلام آمادگي کرده است.

وی با تبيين ساز و کار تشويق و جذب سرمايه گذاران بومي و غير بومي منطقه، خاطرنشان کرد: صندوق احياء تنها متولي احياء بناهای تاریخی در سراسر کشور است.

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره صندوق احیاء و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی کشور با معرفي فاز اول بناهاي قابل واگذاري در استان سمنان شامل مجموعه خانه‌هاي لطفي، چشمه علي دامغان، خانه محمديه، خانه عطاردي، کاروانسراي مياندشت و کاروانسراي ده‌نمک، اظهار داشت: در خصوص چشمه علي در معاونت ميراث فرهنگي طرح احياء شايسته و در شأن اين مجموعه تهيه شده که ضميمه اسناد مزايده قرار خواهد گرفت.

توسعه گردشگري در راستای توجه به الگوهاي داخلي و خارجي

نماينده مردم شهرستان دامغان در مجلس شوراي اسلامي نیز در این نشست با اشاره به ظرفيت هاي اين شهرستان، توسعه گردشگري با توجه به الگوهاي داخلي و خارجي موفق را مورد تاکيد قرار داد.

عبدالرحمان رستميان در خاتمه گفت: جاذبه هاي گردشگري زيارتي و طبيعی در شهرستان دامغان با توجه به قرار داشتن این شهرستان در مسير زائران مشهد مقدس قابل توجه بوده و مي تواند پايه رشد اقتصادی اين شهرستان باشد.