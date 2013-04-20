به گزارش خبرنگار مهر، هاشم میرزا خانی بعد از ظهر شنبه در مراسم افتتاح ساختمان تازه تاسیس انجمن سینمای جوانان گناباد اظهار کرد: هنر، قریحه و آنی است که خداوند در وجود برخی از افراد قرار داده است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.

مدیر عامل انجمن سینمای جوانان ایران افزود: هر چه قدر در حوزه فرهنگی، بودجه تزریق شود عوایدش حاصل مردم خواهد شد.

میرزا خانی بيان کرد: متاسفانه برخی از مسئولان، دید روزمره گی دارند در حالی که سرمایه گذاری در حوزه فرهنگ، هر چند دراز مدت است اما انسانهایی را می سازد که همگان و آیندگان از آنها بهره می برند.

وی گفت: در سالهای90 و 91 تمامی تجهیزات فیلمسازی از قبیل صدا، نور، تدوین، دوربین، دوربین عکاسی، سه پایه و امکانات نمایش برای همه دفاتر سینمای جوانان کشور خریداری شده است لذا این دفاتر، امکانات ساخت و تدوین یک فیلم سینمایی را دارند.

مدیر عامل انجمن سینمای جوانان ایران اظهار کرد:هم اکنون کلاسهای آموزشی انجمن، همزمان در سراسر کشور آغاز و همزمان برگزار می شود و آزمونها نیز همزمان گرفته می شود و پارسال اولین دوره هنرجویان کانون با این متد آموزشی فارغ التحصیل شدند.

ميرزاخاني افزود: هزینه ساخت سه فیلم حرفه ای و پنج فیلم آماتور در دفاتر انجمن سینمای جوانان استانها تامین شده است.

وی از فعال شدن انجمن سینمای جوانان ایران در زمینه انیمیشن خبر داد.

مدیر عامل انجمن سینمای جوانان ایران با اشاره به تکمیل ساخت ساختمان انجمن سینمای جوانان گناباد گفت: از امروز باید شورای فیلمنامه در انجمن سینمای جوانان گناباد تشکیل شود و به سمت تولید بیشتر فیلم گام بردارند.

میرزا خانی بیان کرد: دفتر انجمن سینمای جوانان گناباد نیز هم اکنون فقط یک دوربین حرفه ای کم دارد هر چند که دوربین نیمه حرفه ای در اختیار دارد لذا در تولید فیلم نباید نقطه ضعفی داشته باشند.