رئيس جمهوري روماني : اروپاي متحد يعني اروپايي با سياست خارجي و امنيتي مشترك

به گزارش خبرگزاري مهر، "ترايان باسسكو" رئيس جمهوري روماني درخصوص شكست قانون اساسي واحد دردو كشور فرانسه و هلند اظهار داشت : من گمان مي كنم اين امر حادثه اي جدي بوده كه نياز به وساطت هاي زياد دارد .

وي درباره تاثير اين رويداد بر روماني به فرانكفورترآلگماينه گفت : ما موظفيم وظايف خود را در چارچوب تعهداتمان به اتحاديه اروپايي انجام دهيم .

رئيس جمهوري روماني با اشاره به عضويت كشورش درتاريخ اول ژانويه سال 2007 ميلادي خاطرنشان ساخت : روماني در شرايط كنوني تنها به ترقي و بهبود وضعيت اتحاديه اروپايي مي انديشد زيرا از هم اكنون خود را بعنوان يكي از اعضاي سازنده اين اتحاديه مي داند .

" باسسكو " در خصوص مفهوم اروپاي متحد گفت : اروپاي متحد يعني اروپايي كه داراي سياست خارجي و امنيتي مشترك بوده كه در راستاي جهاني شدن گام بر مي دارد .

رئيس جمهوري روماني دربخش ديگري ازاين گفتگودرباره جنگ عراق واظهارات گذشته خود مبني برايجاد محورلندن - واشنگتن - بخارست در مقابل كشورهاي مخالف از جمله آلمان و فرانسه به فرانكفورترآلگماينه گفت : من همچنان بر موضع گذشته خود استوار هستم .

وي افزود : روماني نمي خواست در آن زمان ميان ايالات متحده و اتحاديه اروپايي تصميم گيري كند .

" باسسكو" با بيان اين مطلب كه روماني به هنگام حمله نظامي آمريكا به عراق صحيح ترين استراتژي را در پيش گرفت ، تصريح كرد : كشورهاي اروپايي نيازمند يك سياست امنيتي مناسب هستند .

رئيس جمهوري روماني در خصوص افزايش تعداد اعضاي اتحاديه اروپايي خاطرنشان ساخت : افزايش تعداد اعضاي اتحاديه اروپايي از 25 كشور به 27 كشور نيازمند افزايش تعداد موتورهاي اين اتحاديه است .