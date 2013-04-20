محمد حسن سرابيان در گفتگو با خبرنگار مهر با تشريح چند پرونده تعزيراتي گفت: با اعلام گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان مبنی بر گرانفروشی یک واحد مرغداری، یک کشتارگاه ، یک شرکت پخش و چهار واحد صنفی فعال در این حوزه به علت تخلف مورد بررسي قرار گرفته و پرونده هایی در این خصوص در تعزيرات تشكيل شد. همچنين پس از بررسی پرونده ها تخلفات محرز تشخیص و واحد های فوق به پرداخت جزای نقدی به مبلغ 100 میلیون تومان محکوم شدند.

وي همچنين گفت: ماموران انتظامی استان آذربایجان غربی طی یک مورد بازرسی، مقادیر قابل توجهی پوشاک قاچاق کشف و پس از انجام مراحل قانونی، پرونده را جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال كردند. قضات تعزيرات هم پس از بررسي پرونده تخلف قاچاقچيان را محرز دانسته و متخلفان به 110 ميليون تومان جريمه نقدي و ضبط كالا محكوم شدند.