به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خسروی ظهر شنبه در نشست خود با مردم سمنان در مسجد المهدی این شهر با بیان اینکه مردم ایران در 8 سال دفاع مقدس با ایستادگی و مقاومت در برابر دشمنان حماسه ساز شدند، گفت: امروز نیز همین ملت با قرار گرفتن پشت سر رهبر انقلاب و حل مسائل و مشکلات مختلف سیاسی و اقتصادی حماسه سازی می‌کنند.

وی تأکید کرد: خلق حماسه فقط برای یک زمان خاص نیست، شعار امسال باید تا سال های آینده نیز ادامه پیدا کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس نهم ادامه داد: حضور پرشور مردم در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا، آغازگر حماسه سیاسی است و این حماسه باید ادامه‌دار باشد.

خسروی خاطرنشان کرد: در حماسه سیاسی امسال، مردم احساس نکنند که با حضور در انتخابات وظیفه آنها تمام می‌شود، بلکه این حماسه باید برای همیشه ادامه پیدا کند.

وی با تأکید بر حفظ وحدت و همبستگی بیشتر بین مسئولان و مردم، اضافه کرد: باید اختلافات سلیقه‌ای را کنار گذاشت تا همه در مسیر خط ولایت و رهبری قدم بگذارند و با وجود همه سختی‌هایی که وجود دارد تلاش کنند تا مسائل و مشکلات را حل کنند.

نماینده مردم شهرستان های سرخه، سمنان و مهدیشهر افزود: این حرکت، حماسه سازی و تلاش مردم عزیز ایران و حضور گسترده در انتخابات پیش رو می‌تواند تأثیرگذار باشد و نقشه‌های شوم دشمنان را نقش برآب کند.

خسروی ادامه داد: مجلس شواری اسلامی نیز در رابطه به حماسه سیاسی و اقتصادی نگاه ویژه و خاصی خواهد داشت و به مسائل و مشکلات اقتصادی، بحث رسیدگی به بودجه، درآمدهای نفتی، کارگروه‌های مختلف حمایت از تولید و... با یک نگاه ویژه ای وارد کار زار خواهد شد.

وی 24 خرداد ماه سالجاری را نقطه اوج حماسه سیاسی در کشور دانست و بر مشارکت فعال و حداکثری مردم در این عرصه مهم سیاسی تاکید کرد و افزود: مردم در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری باید با عمل به توصیه ها و رهنمودهای مقام معظم رهبری فردی دلسوز را برای اداره کشور انتخاب کنند.

عضو مجمع نمایندگان استان سمنان از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری نیز خواست تا با رعایت اخلاق انتخاباتی و نقد منصفانه مسایل را مطرح و در حد توان اجرایی خود مسایل را طرح کنند.

وی با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری در توجه به نقاط قوت روسای جمهور قبلی افزود: پیشرفت علم و فناوری، زنده کردن برخی از ارزش های انقلاب اسلامی، اقتدار در سیاست خارجی، ساده زیستی، استکبار ستیزی، شجاعت و قاطعیت ، تمرکز زدایی و سفرهای استانی از مهمترین نقاط قوت رئیس جمهوری است.

عضو کمیسیون عمران مجلس نهم با اشاره به پیگیری مسایل حوزه انتخابیه خود گفت: قرار داد طرح انتقال آب دریای خزر با قرارگاه خاتم منعقد شده و این طرح امسال از سه نقطه آغاز می شود.

خسروی همچنین در خاتمه، برخی اقدامات دیگر از جمله تلاش برای تبدیل روستاهای فولادمحله به فولاد شهر و خیرآباد به نیکان شهر، توسعه صندوق کشاورزی، تلاش در گسترش تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور و ... را از دیگر اقدامات برشمرد.