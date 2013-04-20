به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا خوش باطن اظهار کرد: در رقابت هاي انتخابي تيم ملي دو و ميداني نوجوانان دختر كشور برای اعزام به رقابت هاي آسيايي مرداد ماه در كشور چين، تيم دو و ميداني دختران استان با كسب چهار مدال طلا، دو نقره و يك برنز بالاتر از تيم هاي فارس و اردبيل به مقام قهرماني رسيد.

دبير هیئت دو و ميداني خراسان رضوي با اشاره به حضور 12 ورزشكار نوجوانان استان با مربيگري وجيهه ايوبي در اين رقابت ها، افزود: زهرا ايوبي فرد در ماده پرش طول، حميده اسماعيل نژاد در ماده دو 100 متر و الناز عادلي در ماده دو 400 متر با مانع علاوه بر مدال طلا، حد نصاب ركورد ورودي به اردوي تيم ملي را نيز كسب كردند و زهرا نوروزيان نيز در ماده دو 2000 متر با مانع اول شد.

خوش باطن بیان کرد: نفيسه اعتباري در ماده پرتاب چكش به مدال نقره دست یافت و فاطمه تقوي در ماده پرتاب وزنه به مقام دوم رسید و به اردوي تيم ملي نوجوانان دختر كشور راه یافت.

وي با اشاره به كسب مدال برنز ساجده فاني در ماده دو 800 متر، افزود: فائزه نسايي در ماده دو 200 متر، نجيبه شرشبي در ماده دو 800 متر و مبينا افخمي در ماده پرتاب ديسك نيز در جايگاه پنجم اين رقابت ها جاي گرفتند.

گفتني است بهاره جهان تيغ نيز كه قبلاً حد نصاب ركورد ورود به اردوي تيم ملي را كسب كرده بود در اين مسابقات حضور نداشت.