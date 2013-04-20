مریم نیکزادفر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: احتمال آبگرفتگی معابرتحت تاثیر سامانه بارش زا در استان وجود دارد و امروز نیز شاهد بارشهای پراکنده بوده ایم.

وی اظهار داشت: الگوهای پیش یابی نشان می دهد که شرایط کنونی تا فردا بعد از ظهر ادامه دارد و از فردا بعداد ظهر با تشدید سامانه ناپایدار، شاهد رگبار و رعد و برق، پدیده تگرگ نیز پیش بینی می کنیم.

وی عنوان کرد: این سامانه تا روز چهارشنبه در استان حاکم است و به دلیل شدت بارشها امکان آبگرفتگی معابر عمومی در استان وجود دارد و دمای هوای بین پنج تا هفت درجه سردتر می شود.

نیکزادفر بیان داشت: در 24 ساعت گذشته، اینچه برون با 18 درجه سانتیگراد و مراوه تپه با دمای 11 درجه سانتیگراد گرمترین و خنک ترین شهر بوده است.

وی گفت: دمای هوای کنونی گرگان ابری همراه با بارش خفیف باران بوده و دمای هوا 13 درجه سانتیگراد است.