به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین فروزان مهر در دیدار با فرمانده قرارگاه منطقه ای نیروی زمینی ارتش و فرماندهان یگان عمده مستقر با تجلیل از مقام شامخ شهدا و ایثارگران ارتش و تبريك اين روز به تمامي ارتشيان، اظهار كرد: 29 فروردین ترنمی بهاری است که هر ساله به عنوان به یادماندنی ترین رویداد، در بستر تاریخ ایران می درخشد.

استاندار خراسان رضوی افزود: این روز با درایت و کیاست بزرگ مرد تاریخ بشریت، امام راحل(ره) در زماني كه چهره نفاق سعي در منزوي كردن و انحلال ارتش داشت، به عنوان روز ارتش نام گذاری و ماندگار شد.

فروزان مهر از مردمي و مكتبي بودن ارتش به عنوان دو ویژگی منحصر به فرد آن یاد کرد و گفت: تنها ارتشي كه در سايه ولايت، ماموريت خود را علاوه بر تامين امنيت و حفاظت از كيان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، در راستای خدمت به مردم و تلاش براي تحقق آرمان هاي متعالي انقلاب كه بر گرفته آموزه هاي دين مبين اسلام است دنبال کرده، ارتش مقتدر جمهوری اسلامی ايران است.

وی با اشاره به همراهی ارتش جمهوری اسلامی ایران با انقلاب و رشادت هاي ارتشیان در طول دوران دفاع مقدس، بیان كرد: ارتش، در دوران پس از جنگ نيز ضمن حفظ توان رزمي و افزايش قابل ملاحظه آن در تمامي سطوح، در سايه منويات مقام عظماي ولايت حضرت امام خامنه اي به توفيقات بسيار مطلوبي دست يافته و شاهد رشد، شكوفايي و نوآوري هاي قابل تحسیني در حوزه نظامي از سوي اين نيرو بوده ايم.

استاندار خراسان رضوي با اشاره به تعامل خوب و سازنده ارتش با سایر نیروهای مسلح، تصریح کرد: ارتش به عنوان بازويي توانمند در كنار ساير قواي مسلح در عرصه هاي مختلف نظامی و دفاعی انجام وظيفه می کند.

فروزان مهر به توان بازدارنده ارتش و نقش آن در تامين امنيت منطقه اشاره و تصريح كرد: امروز علي رغم تمامي تحريم ها و توطئه هاي دشمنان، كشورمان به يكي از بزرگترين قدرت هاي منطقه تبديل شده و در تولید بسياري از تجهیزات مورد نیاز، به خودكفايي دست يافته است.

وي با اشاره به فرمايش مقام معظم رهبري مبني بر اينكه هميشه دولت را سياست مداران اداره مي كنند و شرايط سخت را امیران و سرداران مدیریت می کنند، از حضور موثر نيروهاي ارتش در تامين امنيت تقدير کرد.

استاندار خراسان رضوی اظهار اميدواري كرد: در سالي كه از سوي رهبر انقلاب به عنوان سال "حماسه سياسي و اقتصادي" نام گذاري شده ارتش همچون گذشته در جهت تحقق منويات معظم له منشا اثر باشد.

فروزان مهر حضور و کمک های ارتش در مدیریت بحران حاصل از برف و کولاک اسفندماه سال گذشته استان را موثر و در خور توجه دانست و از همکاری و تلاش آنان در امداد رسانی به مردم در این راستا تقدیر کرد.

در این دیدار، سرتيپ دوم ستاد محمد كاظم تارخ، فرمانده ارشد یگان های ارتش در شمال شرق کشور نيز با اعلام آمادگي براي دفاع همه جانبه از کیان مقدس كشورمان و تجديد بيعت با آرمان هاي نورانی امام، انقلاب و شهدا، اظهار كرد: در سايه رهبری های مقام منيع ولايت تا آخرين نفس ايستاده ايم و اجازه نمي دهيم دشمنان، حريم ميهن عزيزمان را دست خوش حوادث کنند.