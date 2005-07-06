يو اس اي تودي: رقباي گونزالس سرسختانه ايستاده اند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازروزنامه يو اس اي تودي، با اعلام بازنشستگي ساندرا دي اوكانر عضو ديوان عالي آمريكا بحث و جنجالهاي زيادي درآمريكا برسرتعيين جانشين وي ايجاد شده است تا جايي كه پيش بيني مي شود كه هزينه اي بسيارگزاف نزديك به هزينه رقابتهاي انتخابات رياست جمهوري آمريكا در سال 2004 داشته باشد.

جانشين خانم اوكانر بايد طبق قانون ازسوي رئيس جمهوري آمريكا انتخاب و به مجلس سنا معرفي شود تا ازسوي نمايندگان سنا تاييد صلاحيت شود.

اكنون بهترين فرصت براي محافظه كاران ايجاد شده تا پس از 14 سال احكام ديوان عالي امريكا را سمت و سوي محافظه كارانه دهند و فردي راستگرا را جانشين اوكانر كنند.

" پل ويريچ" از جمله محافظه كاران آمريكايي است كه به كاخ سفيد توصيه كرده است كه گونزالس را به عنوان نامزد عضويت در ديوان عالي معرفي نكند." وي تصريح كرده است كه به راي و نظر رئيس جمهوري امريكا احترام مي گذارد اما با معرفي گونزالس با توجه به موضع گيريهاي وي موافق نيست.

" فليس شلافلي" از ديگر محافظه كاران آمريكا نيز با معرفي گونزالش براي عضويت در ديوان عالي از سوي بوش مخالف است، زيرا به اعتقاد وي گونزالس قاضي كاملاً حزب گرا است كه در صورت عضويت در ديوان عالي تنها خواستار سيادت و برتري يك گروه خواست خواهد بود.

به نوشته يو اس اي تودي، مخالفت گسترده دموكراتها و بعضاً محافظه كاران جمهوريخواه براي معرفي گونزالس به جانشيني اوكانر موجب شده تا دو حزب در يك وضعيت نا معلوم بسر برند.