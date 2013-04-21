رشد هشت درصدی بیمه کودکان آسمانی در گلستان

حبیه اخلاقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سازمان بهزیستی در راستای اجرای طرح بیمه کودکان آسمانی با هدف تامین مالی مددجویان تحت حمایت خود ، تفاهم نامه ای با شرکت بیمه نوین منعقد کرد.

وی افزود: طرح بیمه کودکان آسمانی این فرصت رابه صورت نظامند دراختیار خیرین می گذارد تابا تحت پوشش قراردادن کودکان مددجوی تحت پوشش، آینده آنان را تامین کنند.

معاون مشارکتهای مردمی بهزیستی ضمن ابرازخرسندی از استقبال چشمگیر خیرین استان از این طرح تصریح کرد: با حمایت ومشارکت خیرین استان در سال91 حدود 102 کودک تحت پوشش اداره کل بهزیستی استان تاکنون ازاین طرح بهره مند شده اند که این آمار نسبت به سال90 به میزان هشت افزایش داشته است.

وی اظهار داشت: با برنامه ریزی های انجام شده در آغاز سال جاری امید است کودکان مراکز شبانه روزی و شبه خانواده با مشارکت خیرین ، تحت حمایت این طرح قرار گیرند.

وی عنوان کرد: سازمان بهزیستی باتوجه به تنوع خدماتی که به اقشار محروم و آسیب دیده جامعه دارد در راستای جلب و جذب مشارکتهای مردمی با اهداف نیل به رفاه اجتماعی و رفع نیازها اقدام کرده است.

اخلاقی افزود: در این امر خطیر، با بهره گیری از پتانسیل های مختلف بومی، قومی و.. .با استفاده از نقش برجسته خیرین در مشارکت باطرح ها و برنامه های این حوزه در سال 91،افزایش چشمگیری داشته است.