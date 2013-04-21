  1. استانها
  2. زنجان
۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۹:۳۲

سرهنگ ریاسوند:

اعضای باند حرفه ای سارقان منازل در خرمدره دستگیر شدند

اعضای باند حرفه ای سارقان منازل در خرمدره دستگیر شدند

زنجان - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی شهرستان خرمدره گفت: اعضای سه نفره باند حرفه ای سارقان منازل و داخل خودرو که در یک خانه مجردی زندگی می کردند توسط ماموران انتظالمی شهرستان خرمدره از توابع استان زنجان شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مظاهر ریاسوند، افزود: اعضای این باند تاکنون چندین فقره سرقت را در مناطق مختلف شهرستان خرمدره رقم زده اند.

وی اظهار داشت: در پی وقوع چند مورد سرقت منازل و قطعات داخل خودرو در سطح شهرستان خرمدره پیگیری موضوع در دستور کار ماموران آگاهی قرار گرفت .

فرمانده انتظامی شهرستان خرمدره گفت: ماموران در تحقیقات خود دریافتند سرقت ها توسط اعضای باند حرفه ای صورت می گیرد که با انجام کار اطلاعاتی مخفیگاه اعضای این باند که یک خانه مجردی بود شناسایی و تحت نظر قرار گرفت.

سرهنگ ریاسوند با بیان اینکه متهمان با برنامه ریزی اقدام به سرقت می کردند گفت: اعضای این باند پس از شناسایی منازل خالی از سکنه و خودروهای فاقد تجهیزات بازدارنده شبانه اقدام به سرقت می کردند.

وی تصریح کرد: پس از اطمینان از حضور همه متهمان در مخفیگاهشان ماموران پلیس آگاهی به محل اعزام و هر سه متهم را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان خرمدره، با بیان اینکه از منزل متهمان مقداری لوازم خانگی و هشت دستگاه ضبط و پخش خودرو مسروقه کشف شد گفت: متهمان در بازجویی های به عمل آمده به چند فقره سرقت اعتراف کردند.

تامین آب شرب خدابنده با 4  حلقه چاه

مدير امور آب و فاضلاب شهرستان خدابنده از  تامین آب شرب خدابنده با 4  حلقه چاه خبرداد.

جواد موسوي گفت: در حال حاضر آب شرب این از چهار چاه تامين مي شود و پروژه فاضلاب شهر قيدار در دست مطالعه است.
 
حجت الاسلام محمد علي موسوي نماينده شهرستان خدابنده افزود: با توجه به وسيع بودن شهرستان خدابنده و حجيم بودن عمليات توليد و تامين آب شرب ، اعتراضات و مشكلاتي اعم از قطعي  و كم فشاري و غيره واصل نشده است .

 وي ضمن تاكيد مديريت مطلوب آبفاي خدابنده اظهار کرد: لازمه اين بهره برداري همكاري متناوب بين همكاران در آب و فاضلاب شهرستان خدابنده است.

در پايان نماينده محترم شهرستان خدابنده از فعاليتهاي شركت آب و فاضلاب در خدمات رساني به مردم تقدير و تشكر كرد.

کد مطلب 2036752

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها