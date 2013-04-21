اعمال قانون بر 946 شكارچي متخلف در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده يگان حفاظت محيط زيست خراسان رضوي گفت: در سال گذشته 946 متخلف شكار و صيد با 764 مورد تخلف توسط مأمورين يگان تحويل قانون شده اند.

محمد اسدي پور اظهار کرد: در سال گذشته 49 مورد تخلف در زمينه شكار غير مجاز پستانداران مورد رسيدگي قرار گرفته است و در اين ميان63 رأس قوچ و ميش وحشي، 10 رأس پازن و 15 رأس آهو به چشم ميخورد.

فرمانده يگان حفاظت محيط زيست خراسان رضوي افزود: كشف صيد غير مجاز بيش از 200 گونه ماهي، بيش از 570 گونه پرنده نيز در كارنامه يگان حفاظت محيط زيست استان درج شده است.

اسدی پور با بيان اينكه قريب 1350 گونه پرنده و بيش از 50 گونه پستاندار از شكارچيان كشف و ضبط و بدامن طبيعت بازگردانده شده اند گفت: 151 متخلف شكار و صيد نيز قبل از اقدام به شكار توسط يگان حفاظت محيط زيست استان دستگير شده اند.

وی آمار نگهداري و خريد و فروش حيات وحش زنده و غير زنده را در سال گذشته 837 مورد عنوان كرد و افزود: 27 سلاح غير مجاز و 202 سلاح غير مجاز از جمله كشفيات ضبط شده از متخلفين طي سال گذشته بوده است.

فرمانده يگان حفاظت محيط زيست خراسان رضوي تصريح كرد: 20 مورد تخريب محيط زيست و قطع اشجار، 96 مورد تعليف غير مجاز دام، 100 مورد تخلیه غیر مجاز پسماند و فاضلاب،110 مورد آلودگی آب و خاک و هوا نيز از جمله پرونده هاي متشكله در سال گذشته بوده است.

لسدی پور ميزان ضرر و زيان متعلقه به متخلفين در خصوص تخلفات صورت گرفته را 12 ميليارد و 459 ميليون و 839 هزار ريال عنوان كرد و افزود: از اين مبلغ 514 ميليون و 719 هزار ريال وصول و به حساب خزانه واريز شده است.

طرح ساماندهي و تجميع زباله گاه هاي روستايي تربت حيدريه اجرايي مي شود

مسئول حفاظت محيط زيست تربت حيدريه از اجرائي شدن طرح ساماندهي و تجميع زباله گاه هاي روستايي اين شهرستان خبر داد.

سعيد پشم چي گفت: در طول سال گذشته براساس مشاهدات و گزارشات کارشناسی اعضای کارگروه مدیریت پسماند شهرستان و دستور معاونت استاندار و فرماندار تربت حیدریه، ساماندهی زباله گاه های روستایی و در صورت امکان تجمیع آنها برای کاهش آلودگی در دستور کار قرار گرفت.

مسئول حفاظت محيط زيست تربت حيدريه افزود: با تشکیل کمیته تخصصی زباله گاههای روستایی با حضور کارشناسان ادارات منابع طبیعی و آبخیز داری، بنیاد مسکن، حفاظت محیط زیست و بخشداریها، در اولین گام اراضی مورد نظر برای ایجاد تجمیع زباگاه های روستاهای بخش کدکن شناسایی و بررسی و جانمایی شد.

پشم چي گفت: در این طرح بجای ایجاد آلودگی در اراضی ملی برای هر روستا، مجتمع های زباله گاهی مد نظر قرار گرفت به گونه ای که برای 17روستا شش زباله گاه تعیین شد.

وی بیان کرد: این اقدام علاوه بر کاهش آلودگی گسترده در اطراف روستاها و اراضی ملی و مراتع، امکان مدیریت و ساماندهی بیشتر زباله گاهها براساس قانون مدیریت پسماند را نیز فراهم می سازد.

شكارچيان منطقه سرحد بزودي تحويل قانون مي شوند

مسئول حفاظت محيط زيست جغتاي از كشف لاشه يك رأس قوچ وحشي در منطقه پيشنهادي سر حد خبر داد.

مقتدي آقا ميري اظهار کرد: هر چند متخلفين بدليل تعدد راه هاي خروج از منطقه موفق به گريز شدند ولي به جا گذاشتن يك دستگاه موتور سيكلت هوندا ‌و يك قبضه اسلحه گلوله زني سرنخي براي شناسايي آنان شده است.

مسئول حفاظت محيط زيست جغتاي افزود: با هماهنگي پليس آگاهي، متخلفين شناسايي شده و بزودي تحويل قانون خواهند شد.