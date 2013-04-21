امروز آخرین مهلت نام نویسی انتخابات شوراها/ حدود 70درصد داوطلبان 25 تا 45 ساله هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین مهلت نام نویسی برای انتخابات چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ساعت 20 امشب به پایان می رسد و بنابر اطلاعیه ستاد انتخابات کشور این زمان به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد؛ لذا داوطلبان انتخابات شوراها تنها امروز وقت دارند تا با مراجعه به فرمانداری ها و بخش داری های شهر و روستای خود برای ورود به شوراها ثبت نام کنند.

طبق آخرین آمار ارائه شده تعداد داوطلبانی که برای شورای شهر تهران ثبت نام کرده اند بیش از 1000 نفر بوده است که از این تعداد از فاصله سنی 25 تا 45 سال 68 درصد، از 46 تا 60 سال 27.27 درصد و از 61 تا 75 سال 4.49 درصد نام خود را برای حضور در شورای شهر تهران ثبت کرده اند.

بنابراین گزارش از فردا هیات های اجرایی صلاحیت داوطلبان را بررسی و سپس پرونده آنان برای تائید به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها اسلامی مجلس شورای اسلامی می رود. ثبت نام انتخاب شوراها از دوشنبه هفته جاری آغاز شده بود.

10 خرداد اسامی تائیدصلاحیت شدگان اعلام و از 16 خرداد تبلیغات این انتخابات آغاز خواهد شد.