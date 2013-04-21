معضل افزایش بدهکاران بانکی در مازندران/ تاکید بر تقویت اشتغال پایدار

به گزارش خبرنگار مهر، نصر الله دریابیگی شامگاه شنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری مازندران اظهار داشت: در اجرای ماده 10 قانون نوسازی و بازسازی، به ازای یک نفر بازنشسته باید یک نفر جایگزین شود.

وی افزود: در سالهای گذشته طول عمر جایگزینی به سه ماه نمی رسید و فردی جایگزین بازنشسته می شد.

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران با بیان اینکه دغدغه همه مدیران استان، ایجاد اشتغال پایدار برای نیروی انسانی است، اظهار داشت: مسئولان استان برای ایجاد اشتغال دانش آموختگان استان اهتمام کنند.

دریابیگی افزود: در سالهای گذشته با پرداخت وام های خود اشتغالی بدهکاران بیکار را به جامعه تحویل دادیم.

وی افزود: در بخش صنایع در سالهای اخیر، 14 هزار نفر در استان بازنشسته شده که به نظر می رسد از این تعداد 10 درصد نیرو هم جایگزین نشده باشد.

عدم تحقق طرحهای ارسالی صندوق تعاون

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملیاتی نشدن طرح های ارسالی اشتغالزا به صندوق تعاون اظهار داشت: استفاده از طرحهای ارزی و ریالی در صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در استان ضروری است.

سید رمضان شجایی نیز در این نشست با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان حماسه سیاسی و اقتصادی اظهار داشت: تمام مدیران استان برای تحقق شعار سال اهتمام کنند.

وی به تحریم و فشار اقتصادی که در سالهای اخیر به کشور تحمیل شد اشاره کرد و گفت: طرح های اشتغال و سرمایه گذاری که در کارگروه اشتغال استانداری مصوب می شود به نمایندگان برای تسریع در اجرای مصوبات اطلاع داده شود.

شجاعی با انتقاد از عملیاتی نشدن برخی از طرحهای ارسالی به صندوق توسعه ملی، افزود: بنده به عنوان نماینده از ارسال طرح به صندوق توسعه ملی بی اطلاع هستم.

وی ادادمه داد: اگر از پتانسیل مجمع نمایندگان مازندران برای اجرای مصوبات کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان استفاده شود، می توان بخشی از مشکلات استان را برطرف کرد.

تحقق 84 درصدی تعهد اشتغال سال 91

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری مازندران گفت: 84 درصد تعهدات استان در ایجاد اشتغال در سال 91 محقق شد.

ولی الله فرزانه نیز در این نشست با اشاره به اینکه تعهد اسان در ایجاد اشتغال در سال گذشته 98 هزار فرصت شغلی بوده است، اظهار داشت: تاکنون 83 هزار و 599 فرصت شغلی در استان ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه 82 میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی سال گذشته برای ایجاد فرصت شغلی در استان در نظر گرفته شد، افزود: از این مقدار17 میلیارد تومان به متقاضیان طرح اشتغال پرداخت شده که فاصله زیادی با تسهیلات درنظر گرفته شده دارد.

معاون برنامه ریزی استانداری مازندران یادآور شد: از این تعداد فرصت شغلی، 20 هزار 95 فرصت شغلی در بخش مسکن و63 هزار فرصت شغلی در بخش های دیگر ایجاد شده است.

فرزانه با بیان اینکه اشتغال دانش آموختگان یکی از دغدغه های جدی مسئولان استان است، گفت: دستگاه های تخصصی بیشتر در این زمینه ورود پیدا کنند و پاسخگو باشند.







