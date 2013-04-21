انحلال سازمان مديريت باعث تناقض در آمارهاي كشور شد

اميد كريميان در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان وضعيت نامناسب آمارهاي اعلامي از سوي مسئولان و همچنين تناقص در آمارهاي مختلف در كشور گفت: انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي از سوي دولت باعث شده است كه تناقض جدي در آمارهاي اعلامي شود و به همين دليل نيز ميزان اعتماد مردم به آمارهاي دولت تا حدود زيادي كاهش پيدا كرده است.

وي با تاکید بر احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه ريزي كشور گفت: اگر در حال حاضر آمار و اطلاعات صحیحی مثل نرخ تورم، نرخ رشد جمعیت یا بیکاری در کشورحاصل نمی شود ، دلیل آن خلاء سازمان مدیریت است و به همين دليل نيز اين روزها بحث احياء مجدد اين سازمان به عنوان يك مطالبه جدي از سوي مردم و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دنبال مي شود.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با بيان غلط بودن انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور از سوي دولت احمدي نژاد بيان كرد: ادغام برخی نهادها برای تقسیم کار در راستای تخصصی کردن وظایف کار غلطی است که یکی از این ادغام ها، ادغام سازمان مدیریت در وزارت کشور و استانداری ها بود.

نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی افزود: وزارت کشور وظایف سنگینی را بر عهده دارد كه عمده وظایف آن جنبه نظارتی و حاکمیتی دارد و تنها کار اجرایی وزارت کشور برگزاری انتخابات است که علاوه بر آن وظایف تخصصی مانند تهیه و تدوین و نظارت عملیاتی در بودجه را که بر عهده سازمان مدیریت بود در قالب ادغام به وزارت کشور تحمیل کردند و اين ادغام نه تنها مثبت نبود كه حتي باعث بروز مشكلات جدي در كشور شد.

وی با بیان اینکه وزارت کشور نمی تواند به وظایف حاکمیتی خود، در اداره امور کشور از قبیل نظارت بر استانداری ها، شورای امنیت و سایر وظایف خود به خوبی رسیدگی کند، ادامه داد: در این شرایط ادغام سازمان مدیریت در وزارت کشور اشتباه بزرگی بود که توسط دولت صورت گرفت و باعث شد كه بر مشكلات وزارت كشور و استانداري ها در راستاي انجام رسالت هاي قانوني خود افزوده شود.

کریمیان با تاكيد بر احياء مجدد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به عنوان يك اولويت مهم در كشور يادآور شد: به اعتقاد بنده اگر سازمان مدیریت مجدد احیا شود و این سازمان وظایف تخصصی خود را داشته باشد، مشکلاتی که در حال حاضر با آن ها از قبیل تاخیر در ارائه لایحه بودجه به مجلس و تاخیر در تصویب و در نهایت تاخیر در ابلاغ بودجه به دستگاه های اجرایی مواجه هستیم، رفع می شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پايان سخنان خود با بیان اینکه آمارهای مرتبط با نفوس و مسکن و سایر آمارها توسط سازمان مدیریت اعلام می شد، بيان کرد: اما با ادغام این سازمان در وزارت کشور ممکن است این آمار و اطلاعات دقیق و تخصصی نباشد و به همين دليل است كه در بخشي از حوزه ها مردم به آمارهاي اعلام شده اعتماد لازم را ندارند.