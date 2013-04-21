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۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۹:۰۵

حسینی:

مصوبه جدید افزایش نرخ تاکسی در گرگان اعمال نشد

مصوبه جدید افزایش نرخ تاکسی در گرگان اعمال نشد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تاکسیرانی شهرداری گرگان گفت: مصوبه جدید افزایش نرخ تاکسی در گرگان هنوز اعمال نشده است.

سید رضا حسینی در حاشیه جلسه شورای شهر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:  درباره بحث افزایش نرخ کرایه تاکسی ها طبق روال سال های گذشته در بهمن ماه سال 91 نرخ های امسال در شورای سازمان کارشناسی شده و به طور میانگین 15تا 20 درصد افزایش نرخ برای هر مسیر در نظر گرفته شد.

وی ادامه داد: اما به تشخیص شورای سازمان تصمیم گرفته شد تا زمان مشخص شدن قیمت حامل های انرژی در سال 92 این مصوبه به شورای اسلامی شهر گرگان ارسال نشود.
 
حسینی  عنوان کرد: مقرر شد، پس از اعلام نرخ حامل های انرژی و با در نظرگرفتن میزان نوسانات و افزایش قیمت انرژی، مصوبه جدید افزایش نرخ کرایه تاکسی ها به شورای شهر ارسال شود.
کد مطلب 2036785

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