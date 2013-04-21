مجتبی عبدالهی درگفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که این پل در باب الشهدا یا در شمالی بهشت زهرا(س) و روی تقاطع دو بزرگراه شهید هاشمی و علامه عسگری احداث شده است گفت:در مناسبت های خاص مذهبی ، تعطیلات و به ویژه پنجشنبه و جمعه پایانی سال ، ترافیک سنگینی در این بخش ایجاد می شد و به همین دلیل معاونت خدمات شهری احداث این تقاطع غیر همسطح را در دستور کار خود قرار داد.

معاون خدمات شهری شهرداری بیان کرد: پل سرلشگر صالحی شامل 2 دستگاه پل B1 و B2 است که به صورت ناهمسطح قرار گرفته و از روی یکدیگر عبور خواهند کرد و پل B2 قبل از سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) بهره برداری می شود.

عبدالهی به موقعیت پل B2 اشاره کرد و گفت: این پل عبور از بزرگراه شهید هاشمی یا صالح آباد به سمت شرق در بزرگراه علامه عسگری تا سه راه باقر شهر را به صورت مستقیم تامین می کند. طول این پل 320 متر و عرض آن 10/5 متر است که در یک جهت و با یک باند احداث شده است.

وی افزود: پل B1 نیز تقاطع اصلی بلوار علامه عسگری را به صورت روگذر با محور اتوبان صالح آباد یا بزرگراه شهید هاشمی برقرار خواهد کرد . شهروندان نیز به راحتی می توانند بااستفاده از این پل به صورت مستقیم از اتوبان صالح آباد و از باب الشهدا ، ورودی شمالی بهشت زهرا(س) وارد این مجموعه شوند.

معاون خدمات شهری با بیان اینکه پل B1 در ماه های آتی بهره برداری می شود، افزود: طول این پل 98 متر و عرض آن 33 متر است و ترافیک را به صورت روگذر تامین خواهد کرد.