نظريه هنر از ديدگاه آيت الله جوادي آملی تبیین و تحلیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت معاونت پژوهشی و آموزشی خانه هنرمندان ایران نهمین نشست علمی «نظریه چیست؟» با عنوان دیدار حیات معقول در جمال محسوس (تبيين و تحليل نظريه هنر از ديدگاه آيت الله جوادي آملی) برگزار می شود.

این نشست با سخنرانی محمد هادي نائيجي، پنجشنبه 5 اردیبهشت 1392 از ساعت 16 در تالار استادامیرخانی خانه هنرمندان ایران واقع در خیابان آیت الله طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، باغ هنر، خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.

جز موارد معدودی از اشارات برخی حکمای مسلمان مانند فارابی، ابن سینا و ... به موسیقی، صورتگری و نظایر آن نمونه های فراوانی از آرای این بزرگان درباره هنر به معنای امروزی آن بر دانش آموختگان و پژوهشگران اندیشه و هنر ایران زمین شناخته شده نیست و یا به بیان بهتر کوشش چندانی برای تبیین نظام مند نظریات حکمای مسلمان در باب مسائل و چالش های امروزینی که هنر با آن روبرو است صورت نگرفته است.

گرچه در جای جای آرای این حکمای گرانقدر اشاراتی به مفاهیم بنیادی مطرح در اندیشه هنر، مانند خیال، خلق، لذت، و ... به چشم می خورد و توجه نظام مند به این آرا می تواند به تدوین نظریه ای روزآمد و پاسخگو به چالش های هنر در دوران حاضر بینجامد.

آیت الله جوادی آملی ازجمله حکمای معاصر اسلامی است که از یکسو سنت عقلانیت حکمای اسلامی را پاس داشته و از سوی دیگر از توجه به مسائل و چالش های فرهنگی دوران حاضر نیز غافل نمانده است. شاهد این توجه را می توان در خطابه ها و مقالات فراوان ایشان در باب هنر و خصوصاً سینمای ایران و پیوند عمیق آن با مباحث ایشان در باب امر معقول یافت.

محمدهادی نائیجی دانش آموخته حوزه علمیه قم و مشاور فرهنگی و هنری بنیاد بین المللی اسراء است و ضمن تدریس فلسفه اسلامی، پیشینه پرباری در عرصه فیلم و سینمای ایران دارد.