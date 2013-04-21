نحوه صدور مدرک برای دانشجویان پولی/ درج عنوان دوره در مدرک

سعید قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اعتبار مدارک دانش آموختگان پردیسهای خودگردان و مجازی دانشگاهها، اظهار داشت: به این دلیل که دوره های مجازی و پردیسهای خودگردان مصوب شورای گسترش آموزش عالی به شمار می آید، از نظر آموزش عالی این گونه مدارک کاملاً مورد تایید و قابل قبول است.

وی ادامه داد: اعتبار این گونه مدارک کاملاً مشابه مدارک دوره هایی مثل پیام نور، غیردولتی غیرانتفاعی، نوبت دوم و روزانه است که توسط شورای گسترش آموزش عالی مجوز پذیرش می گیرند.

مدیر کل برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، همچنین در خصوص نوع مدرک صادر شده برای این دسته از دانش آموختگان دوره های مجازی و پردیسهای خودگردان دانشگاهها، گفت: نوع و عنوان دوره ای که دانشجویان پردیسهای خودگردان و دوره های مجازی در دانشگاهی گذرانده باشند، دقیقاً در مدرک پایان دوره ذکر می شود.

به گزارش مهر، چندی است که باب ارائه مجوز پردیسهای خودگردان و دوره های مجازی برای دانشگاههای کشور از سوی وزارت علوم باز شده؛ مهمترین دلیل ارائه مجوز برای راه اندازی این دوره های همراه با دریافت شهریه کمک به دانشگاهها برای کسب یک راه درآمدی و جذب بیشتر دانشجو است.

در اکثر این پردیسها که به گفته مدیر کل گسترش وزارت علوم تقریباً تعدادشان به عدد 35 رسیده، دانشجویان تحصیلات تکمیلی پذیرش می شوند و تحصیل می کنند.