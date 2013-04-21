«تأثیر انسان شناسی در اجتهاد» آماده چاپ و انتشار است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین ضیایی، معاون پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در این باره اظهار داشت: این پروژه در قالب مجموعه گفتگوهایی با صاحب نظران حوزه و دانشگاه انجام شده که ابتدای آن با یک مقدمه مفصل از اینجانب به عنوان دبیر علمی پروژه و در حدود 100 صفحه شروع شده که ناظر به گفتگوهای انجام شده است. نظیر کتاب تاثیرات اخلاق در اجتهاد که قبلا از سوی مؤلف تدوین و منتشر شده است.



وی افزود: از جمله کسانی که در این گفتگوها شرکت داشته اند می توان به آیت الله گرامی، آیت الله حائری شیرازی، آیت الله عابدی شاهرودی، آیت الله سید محمد خامنه ای، حجت الاسلام والمسلمین اعرافی، حجت الاسلام والمسلمین رجبی و دکتر محسن جوادی اشاره کرد.



عضو هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق در پایان سخنانش بیان کرد: این پروژه که در دو بخش گفتگوها و مصاحبه ها انجام گرفته از سال 87 شروع شده و اکنون به تأیید اساتید رسیده و ویرایش علمی آن نیز به پایان رسیده است و امیدواریم در سال جاری پس از نگارش مقدمه به چاپ برسد.