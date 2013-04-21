2800 واحد مسکن مهر در استان سمنان افتتاح می شود

غلامحسین بنازاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به افتتاح دو هزار و 800 واحد مسکن مهر در استان سمنان اظهار داشت: این مسکن ها با نظارت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت احداث شده است.

وی با اشاره به ساخت پنج هزار و 300 واحد مسکن مهر در 14 شهر زیر 25 هزار نفر جمعیت استان سمنان، خاطر نشان ساخت: تا کنون دو هزار و 456 واحد مسکن مهر از سوی این بنیاد در سطح استان احداث و به بهره برداری رسیده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان با بیان اینکه سهم این استان در ساخت واحدهای مسکونی روستایی در سال جاری دو هزار و 500 واحد است، یادآور شد: تسهیلات اعطایی برای ساخت این تعداد واحد مسکن روستایی 120 میلیون و پانصد هزار 125 میلیون ریال به ازای هر واحد است.

وی اضافه کرد: سال گذشته یک هزار و 200 واحد مسکونی روستایی با اعتبار و تسهیلات 25 میلیارد تومان در روستاهای این استان ساخته شده است.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان از اجرای طرح هادی روستایی از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان خبر داد و افزود: تاکنون در 188 روستای استان سمنان طرح هادی روستایی به مرحله اجرا در آمد.

بنازاده خاطرنشان ساخت: با برنامه ریزی های انجام شده از سوی این بنیاد طرح هادی روستایی در 288 روستای استان سمنان اجرا می شود.

وی در خاتمه با اشاره به اینکه اعتبار امسال بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان 10 میلیارد تومان است، افزود: این میزان اعتبار در سالجاری صرف تهیه و اجرای طرح هادی روستایی، بهسازی و مرمت واحدهای مسکن روستایی خواهد شد.

