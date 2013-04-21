افزایش 16 درصدی بودجه شهرداری آمل در سال 92

احمد امیر سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بودجه شهرداري آمل و سازمانهاي وابسته در سال 92، حدود 690 ميليارد ريال بوده كه از اين ميزان 430 ميليارد ريال سهم شهرداري و 260 ميليارد ريال سهم سازمان هاي وابسته به شهرداري است.

وی بهبود فضای شهر و ارتقا سطح خدمات شهری را نیازمند تلاش، ارتباط و مشارکت شهروندان آملی دانست و یادآور شد: در شرایط فعلی که نظام جمهوری اسلامی در صدد تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها بوده باید آحاد مردم برای عبور سرافرازانه از این وضعیت هوشیار باشند و رمز اصلی پیشرفت و موفقیت که در مرحله نخست وحدت و همدلی بوده را سرلوحه کار خود قرار دهند.



امير سليماني با بيان اينكه همراهي و همكاري همه جانبه مردم با شهرداري در پرداخت به موقع عوارض شهري سبب فراهم شدن امكانات در مجموعه شهري مي شود، تصريح كرد: شهرداري آمل در سال گذشته طرح هاي مهم عمراني از قبيل بلوار شهيد طبرسي و پل روگذر ابوالشهيدين سيد محمود كاظمي دينان و میدان شهدای ششم بهمن و طرح های مهم خدماتی در این شهر را که در كاهش ترافيك شهري تاثیرگذار بوده، را بهره برداری کرد.



شهردار آمل، اجرا و تکمیل طرح های عمرانی و خدماتی که جز خواسته ها و دغدغه های اصلی شهروندان این شهر بوده، در اولویت اجرایی مدیریت شهرداری در سالجاری اعلام کرد.



امیر سلیمانی گفت: بر اساس نظر‌سنجیهای صورت گرفته از شهروندان آملی، ميزان رضايت مردم از اقدامات صورت گرفته در این شهر در مدیریت فعلی شهرداری، خوشبختانه خيلي خوب بوده و باید تلاش‌های بیشتری در شهر در راستای بهره مندی همه مناطق شهری از خدمات شهری شود.



شهردار آمل ادامه داد: در سالجاری با حمایت و پشتیبانی شورای اسلامی شهر آمل، تكميل و اجراي دو پروژه مهم درون شهري بلوار ولايت و بلوار شهيد قاسمي كه تاثير بسيار زيادي در كاهش بار ترافيكي به سمت مركز شهر دارد در اولویت تکمیل و بهره برداری شهرداری است.



امیر سلیمانی، محقق شدن 135 درصدي بودجه سال 91 شهرداری آمل را در حمايت اعضاي شورای اسلامی شهر، عملکرد خوب مجموعه عوامل شهرداری و همکاری و همراهی شهروندان این شهر در پرداخت به موقع عوارض های شهرداری دانست.



شهر آمل، بیش از 250 هزار نفر جمعیت دارد.