ارتقای روحیه وحدت و همدلی با حضور حداکثری مردم در انتخابات میسر خواهد شد

حجت الاسلام محمد علی رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر به تاثیرات مهم حضور پرشور مردم در انتخابات مهم 24 خرداد ماه امسال اشاره کرد و افزود: حضور حداکثری مردم در انتخابات معانی مختلفی دارد که نخستین معنای آن این بوده که مردم با حضور خود از نظام اسلامی که مبتنی بر احیا ارزشهای اسلامی و قانون اساسی بوده، اعلام رضایت مندی می‌ کنند.



وی اضافه کرد: حضور حداکثری مردم موجب تقویت روحیه همدلی و اتحاد شده و برای دشمنان این پیام را به همراه دارد که مردم با وجود شرایط سخت همواره آمادگی خود را در صحنه اعلام می‌ کنند.



امام جمعه آمل با بیان اینکه تفرقه افکنی مهم ترین تلاش دشمنان در آستانه انتخابات در ایران اسلامی است، افزود: دشمن در تلاش بوده تا در آستانه انتخابات مسائلی را ایجاد کند که وحدت ما را از بین ببرد.

رحمانی یادآورشد: دشمنان نظام با مشاهده حضور مردم در سالی که به عنوان حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نامگذاری شده، این پیام را دریافت می‌کنند که مردم ایران اسلامی با حضور خود بر روی هر گونه تبلیغات سوء آنها علیه نظام اسلامی خط بطلان خواهند کشید.



امام جمعه آمل گفت: حفظ مصالح نظام مقدس جمهوری اسلامی و منافع عمومی باید از سوی داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها بیش از هر چیز دیگری در اهمیت و اولویت باشد.



رحمانی افزود: در برگزاری انتخابات کسی نباید به دنبال منافع شخصی و حزبی بوده و همگان باید به مصالح نظام مقدس جمهوری اسلامی توجه داشته باشند.



وی ادامه داد: انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا در ایران اسلامی از حمایت بسیار مهمی برخوردار بوده و همه ملت باید اهتمام ویژه ای به آن داشته باشند.



امام جمعه آمل تصریح کرد: در انتخابات افراد زیادی اعلام آمادگی کرده و حاضر می شوند ولی انگیزه دینی در همه آنان وجود ندارد که باید افراد در پای صندوق های رای به این نکات مهم دقت داشته باشند.



