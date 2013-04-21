تقدیر از کسب و کارهایی که از علوم انسانی برای توسعه آنها استفاده شده است

به گزارش خبرنگار مهر، نهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی با هدف ترویج و توسعه فن آفرینی، خلاقیت و نوآوری در کشور و ایجاد فضای تعامل میان فعالان عرضه های مختلف فن آفرینی از 19 تا 21 اردیبهشت ماه از سوی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برگزار می شود.
این جشنواره در بخش مسابقهای شامل طراحان کسب و کار، فن آفرینان و سرمایه گذاران کار آفرین و بخش غیر مسابقهای شامل نمایشگاه، سمینارهای آموزشی و بورس فناوری و فرصتهای سرمایه گذاری برگزار خواهد شد.
بخش مسابقهای طراحان کسب با هدف شناسایی و معرفی برترین طرحها و ایدهها قبل از مرحله تجاری سازی برگزار میشود و طرحهای مبتکرانه بر اساس سطح خلاقیت، چگونگی استفاده از فرصتها برای کسب درآمد و امکان پذیری فنی مورد داوری قرار میگیرند.
در بخش فن آفرینان نیز شرکتهایی میتوانند شرکت کنند که سه شرط اصلی تولید محصول، تجاری یازی و سهم بخش خصوصی (51 درصد) را داشته باشند.
توجه به حوزه علوم انسانی از رویکردهای جدید نهمین دوره جشنواره شیخ بهایی است از این رو در بخش فن آفرینی در حوزه علوم انسانی، کسب و کارهایی مورد داوری قرار میگیرند که بر اساس سایر فناوریها ایجاد شدهاند و از علوم انسانی برای توسعه آن استفاده شده است.
در کنار بخشهای مسابقهای، نمایشگاهی از دستاوردهای شرکتهای دانش بنیان در روزهای 19 تا 21 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.
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