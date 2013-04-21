فعالیت 40 باشگاه ورزشی بدون مجوز در آمل

ناصر نصری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون بیش از 100 باشگاه ورزشی در رشته های مختلف در شهر آمل وجود دارد که از این تعداد حدود 60 باشگاه دارای مجوز و بقیه بدون مجوز فعالیت می کنند.



وی افزود: نسبت به حساسیت جلوگیری از فعالیت این باشگاهها در جلسات شورای ورزش شهرستان آمل گزارش داده شد اما متاسفانه رشد قارچ گونه باشگاههای غیرمجوز دار با فعالیت های غیرقانونی در این شهر همچنان ادامه دارد.



معاون فنی و ورزشی اداره ورزش و جوانان آمل با اشاره به اینکه وجود باشگاههای غیرمجوز در این شهر مشکلاتی را برای ورزشکاران و آینده ورزش شهرستان بوجود می آورد، اضافه کرد: با همکاری واحد اماکن نیروی انتظامی شهرستان تاکنون چندین باشگاه غیر مجاز بسته، اما کارساز نبوده است.



نصری، نسبت به افزایش بی رویه و قارچ گونه باشگاههای بدون مجوز و صلاحیت های ورزشی در این شهرستان ابراز نگرانی کرد و به خانواده ها برای جلوگیری از ورود فرزندان در این اماکن هشدار داد.



وی ادامه داد: با پیگیریهای انجام شده و تشویق مدیران واحدهای غیرمجاز برای اخذ پروانه و رعایت موازین باشگاه داری تاکنون تعدادی از این باشگاهها برای گرفتن پروانه اقدام کردند.

وی تصریح کرد: این اداره آمادگی دارد در راستای ساماندهی به وضعیت باشگاههای غیرمجاز شهرستان با مدیران این باشگاهها همکاری کند.



نصری به خانوادها در خصوص انجام فعالیت های ورزشی فرزندان در باشگاههای غیرمجوز دار و بدون پروانه هشدار داد و تاکید کرد: متاسفانه برخی از خانواده ها به دلیل آگاهی نداشتن، اجازه حضور فرزندانشان در این اماکن را می دهند، بدون اینکه از عواقب بعدی آن اطلاع داشته باشند.



معاون فنی و ورزشی اداره ورزش جوانان آمل یادآور شد: مدیران باشگاههای غیرمجاز باید متوجه باشند هرگونه حادثه احتمالی در آینده در این باشگاهها با مسئولیت و پاسخگو بودن آنان خواهد بود.



شهرستان آمل حدود 400 هزار نفر جمعیت دارد.

