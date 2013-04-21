استفاده از بخاری نفتی در 600 کلاس درس روستایی آذربایجان غربی

فریبرز اسمعیل زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام اینکه هم اکنون 5 هزار و 500 فضای آموزشی در سطح استان در قالب 3 هزار کلاس درس فعال هستند، افزود: از این تعداد 2 هزار فضای آموزشی در مناطق روستایی استان در قالب 600 کلاس درس مجهز به سیستم گرمایشی بخاری نفتی هستند.

وی از برنامه ریزی برای تعویض بخاری نفتی با سیستم گرامیش مرکزی و گرما تاب خبر داد و اعلام کرد: بر اساس برآوردهای انجام شده برای اجرای این طرح در سطح مدارس مجهز به بخاری نفتی 700 میلیارد ریال اعتبار و 2 تا 3 سال در صورت تامین به موقع اعتبارات زمان نیاز است.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس آذربایجان غربی از برنامه ریزی برای تخصیص 35 درصد اعتبارات عمرانی آموزشی به تعمیرات کلی، تعویض سیستم گرمایشی و تجهیز فضاهای آموزشی خبر داد و اعلام کرد: تخصیص این میزان اعتبار در دست بررسی بوده که در صورت تایید نهایی در شورای آموزش و پرورش شاهد تحول جدی در این بخش خواهیم بود.

اسمعیل زاده از در دست اجرا بودن 131 طرح عمرانی نیمه تمام در قالب 850 کلاس درس در حال حاضر در شهرهای مختلف آذربایجان غربی خبر داد و افزود: 260 میلیارد ریال برای اتمام این طرحهای اعتبار اختصاص یافته که امیدواریم با توجه به روند رو به رشد میزان تخصیص اعتبارات در این بخش درصد عمده ای از طرحها تا پایان امسال آماده افتتاح و بهره برداری شود.